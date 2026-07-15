Beatriz Mojica recorre Acapulco: "Vamos a estar en territorio escuchando al pueblo"

Con el objetivo de consolidar los esfuerzos de la llamada Cuarta Transformación y respaldar la gestión del Ejecutivo federal, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, encabezó una jornada de brigadeo directo en la colonia Progreso de este municipio, donde llevó un mensaje enfocado en la soberanía nacional y la organización popular. El despliegue territorial, realizado este 15 de julio de 2026, forma parte de las acciones de movilización del partido en el estado de Guerrero para cerrar filas en torno a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su recorrido, que se desarrolló de puerta en puerta y comercio por comercio a lo largo de la avenida Niños Héroes, Mojica Morga dialogó de manera directa con locatarios, comerciantes y colonos para atender de primera mano sus demandas y planteamientos comunitarios. Los habitantes de esta zona urbana de Acapulco externaron su agradecimiento por la visita de la consejera y manifestaron su respaldo tanto a sus actividades en territorio como al proyecto de nación que encabeza la mandataria federal.

Al concluir el encuentro con los vecinos de la colonia Progreso, la representante morenista reafirmó su compromiso de mantener una presencia constante en las distintas regiones de la entidad guerrerense para seguir promoviendo la participación ciudadana. En este sentido, Mojica Morga destacó la importancia del trabajo de campo y de mantener un vínculo estrecho con la población al declarar de manera categórica: “Vamos a estar en territorio, escuchando y organizando al pueblo”.