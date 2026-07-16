Monreal llama a la unidad en Morena y descarta ruptura con el PT en Baja California

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la prudencia y al diálogo ante la confrontación pública entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su antecesor, Jaime Bonilla, al considerar que este tipo de diferencias dañan la confianza ciudadana y afectan la unidad del movimiento conformado por Morena, el PT y el Partido Verde.

Durante una entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal calificó como "lamentable" que integrantes de un mismo movimiento ventilen sus diferencias en público, especialmente cuando Baja California se prepara para el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diversos cargos de elección popular.

El legislador sostuvo que no observa un conflicto entre Morena y el Partido del Trabajo, sino un diferendo de carácter personal entre los involucrados, por lo que descartó que la alianza entre ambos partidos esté en riesgo rumbo a las próximas elecciones.

No creo que haya fuego amigo; siento que es un diferendo personal. No altera ni afecta el ánimo entre Morena y el PT, ni pone en riesgo que vayamos juntos en el proceso de 2027", afirmó.

Respecto a los nuevos audios difundidos sobre la gobernadora Marina del Pilar, Monreal dijo que era previsible que aparecieran más grabaciones si previamente ya había ocurrido una filtración, aunque confió en que prevalecerá la madurez política para resolver el conflicto. También expresó su solidaridad con la mandataria estatal al considerar que ha enfrentado una intensa campaña de cuestionamientos y ataques públicos.

El diputado señaló que su prioridad es convocar a la serenidad y evitar una mayor confrontación política.

Estoy tratando de llamar a la prudencia, a la razón y a buscar caminos de entendimiento racional y político, que solo a través del diálogo se logran", señaló.

Rechaza versión de una fractura en la 4T

Monreal también respondió a las declaraciones del senador priista Manuel Añorve, quien habló de un supuesto resquebrajamiento dentro de la llamada Cuarta Transformación.

El legislador morenista aseguró que ese escenario no ocurrirá y afirmó que Morena mantendrá la unidad interna.

A nosotros no nos va a suceder eso; vamos a mantenernos firmes en la navegación", sostuvo.

Enviará carta a organismos internacionales por redadas migratorias

En otro tema, Monreal lamentó que PRI y PAN no respaldaran una postura conjunta en defensa de los migrantes mexicanos ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Anunció que enviará una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales para denunciar el clima de persecución y xenofobia contra los migrantes. Además, informó que invitará a todas las fuerzas políticas a suscribir el documento antes de remitirlo.

Respalda a Sheinbaum por caso del piloto vinculado con "El Mayo"

Sobre el caso del piloto identificado como "El Jando", presuntamente relacionado con el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada, Monreal respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y calificó como una "grave falla" que la Fiscalía General de la República tardara diez meses en identificar al piloto antes de su extradición.

El coordinador de Morena señaló que los sistemas de inteligencia no pueden permanecer tanto tiempo sin conocer la identidad de una persona vinculada a un caso de esa relevancia y afirmó que corresponderá a la propia Fiscalía determinar las responsabilidades.

No obstante, evitó pronunciarse sobre una eventual comparecencia del fiscal Alejandro Gertz Manero y reiteró que no adelantará juicios mientras continúen las investigaciones.