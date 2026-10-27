Blanca Cruz anuncia suspensión de contrataciones en el INE y revisión de altos mandos

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, previo a su toma de protesta, informó que se detienen las contrataciones del instituto.

Además se revisarán las capacidades de los puestos directivos y altos mandos; asimismo que se retoma la colegialidad de las 10 consejerías para la toma de decisiones y que tanto las oficinas de las consejerías como todas las áreas se someterán a los procedimientos que la Auditoría Superior de la Federación y el OIC, determinen, para deslindar responsabilidades.

En este marco, nueve consejerías negaron haber tenido contacto con el empresario Alfredo Hernández, luego que la consejera Rita Bell López comentó que lo conoció a fines de 2023 pero no mantuvo contacto con el dueño de Cajas Graf y Corporativo Zeg.

En conferencia de prensa, Cruz García comentó que se mantendrá en su cargo Roberto Carlos Féliz López, secretario ejecutivo y elemento cercano de Taddei, y que ya presentaron su renuncia tres directores.

Dio a conocer tres acuerdos que tomaron las 10 consejerías pues aseguró “hoy nos corresponde asumir juntos, una responsabilidad de enorme trascendencia, estoy convencida de que nuestra pluralidad, con respeto a nuestras diferencias, y una autentica disposición al diálogo, sabremos construir los acuerdos, que este momento exige”.

En primer lugar van a revisar el desempeño de cada alto mando y entrarán en una etapa de “renovación de responsabilidades” garantizando la operatividad de las áreas y sobre todo que responda a necesidades institucionales y del órgano colegiado y “no a lealtades personales”.

En segundo lugar, cooperarán en todo momento con el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones que realicen para aclarar lo sucedido en materia administrativa.

Aclaró que anticiparán responsabilidades pues no se trata de “emitir juicios sobre persona alguna, ese no es nuestro papel”.

En tercer lugar apuntó que regresarán a la “colegialidad” en la toma de decisiones, pues no se trata de sustituir a una persona con otra, sino “recuperar la colegialidad como “conducción institucional”.