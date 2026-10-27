INE sesiona para formalizar a presidenta interina; pide a Congreso de la Unión devolver colegialidad

Esta noche, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General en la que se formalizará como presidenta interina a la consejera Blanca Yassahara Cruz García.

En la sesión que inició poco después de las 19:00 horas, la consejera Carla Humphrey destacó que ante el desarrollo del proceso electoral 2026-20207, el Instituto nacional Electoral (INE) se encuentra de pie, fuerte, entero, plenamente operativo y con el dominio absoluto de la responsabilidad de la constitución democrática que la Constitución le encomienda.

Añadió que “los cargos son temporales, pero las instituciones de la República permanecen. El INE es de las y los mexicanos; esta autoridad garantiza que el voto popular volverá a ser contado con absoluta pulcritud”.

Recalcó que “la democracia mexicana está segura, está en buenas manos y lista para rendirle cuentas ejemplares a la nación, como siempre ha sido”

Congreso debe devolver colegialidad al INE

Humphrey Jordan llamó a las y los integrantes del Congreso de la Unión a retirar “el maxipoder, súperpoder, atribuciones para nombrar a toda la Junta General Ejecutiva, ya que rompe la colegialidad y la corresponsabilidad.

La riqueza de este órgano es precisamente su colegialidad”, añadió.

Mientras que convocó a la ciudadanía a mantener encendida la llama de la exigencia democrática, de la rendición de cuentas y a renovar día con día la lealtad absoluta a nuestra Constitución.

Este es el INE de siempre, el que cumple con la ley y garantiza los derechos políticos y electorales de toda la ciudadanía”, agregó.

Relevo exprés

El relevo se da después de que el propio INE informara que, ante la ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, las consejerías electorales debían elegir por mayoría simple a una persona de entre sus integrantes para asumir provisionalmente la conducción del organismo, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cruz García se incorporó al Consejo General del INE en abril de 2026, luego de que la Cámara de Diputados la designara como consejera electoral para un periodo de nueve años, comprendido del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

Es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y cuenta con una maestría en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Antes de llegar al máximo órgano de dirección electoral del país, desarrolló una trayectoria de más de una década dentro del entonces Instituto Federal Electoral y el INE, en áreas relacionadas con la organización de elecciones, la operación de consejos distritales y la coordinación de procesos electorales.

En 2022 fue designada consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo que dejó en abril de 2026 para incorporarse al organismo nacional.

Se detienen las contrataciones en el INE

Previo a su toma de protesta, Blanca Cruz, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que se detienen las contrataciones del instituto, además de que se revisarán las capacidades de los puestos directivos y altos mandos.

Asimismo, se retoma la colegialidad de las 10 consejerías para la toma de decisiones; además, tanto las oficinas de las consejerías como todas las áreas se someterán a los procedimientos que la Auditoría Superior de la Federación y el OIC, determinen.

Reveló que se mantendrá en su cargo Roberto Carlos Féliz secretario ejecutivo y elemento cercano de Taddei, y que ya presentaron su renuncia tres directores.