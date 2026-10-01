Avanza reforma de nacionalidad única: 20 Congresos estatales aprueban requisito para gobernar

La reforma constitucional para exigir sólo la nacionalidad mexicana para quienes pretendan ser candidatos a la Presidencia de la República o a alguna gubernatura y Jefatura de Gobierno ya tiene el aval de 20 Congresos estatales, por lo que el Senado y la Cámara de Diputados están en condiciones de declarar su validez la próxima semana.

De acuerdo con las reglas constitucionales, una reforma a la Carta Magna requiere de, al menos, el voto aprobatorio de 17 Congresos estatales y la noche del miércoles la reforma conocida como “nacionalidad única” sumó el respaldo de 20 legislaturas locales.

Las entidades que la aprobaron son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Salvo Hidalgo, el resto le notificó al Senado de su voto aprobatorio.

En su calidad de Cámara revisora, el Senado de la República fue el que turnó la minuta a los Congresos estatales, por lo que los votos aprobatorios llegan primero a él y, hasta el momento, registra 19 votos aprobatorios.