Congreso de CDMX aprueba reforma constitucional sobre nacionalidad única

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta por la que se reforman los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para ejercer como titular del Poder Ejecutivo federal o ser gobernador de alguna de las 32 entidades.

La minuta se aprobó durante una sesión del Congreso local en su carácter de Constituyente Permanente, en la cual hubo 44 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.

La coordinadora de la bancada de Morena, diputada Xóchitl Bravo, expresó que respaldar la modificación constitucional es “de altísima y absoluta responsabilidad con el pueblo de México, porque se obedece al interés de la gente y no a los intereses económicos de unos cuantos”.

Mientras que los morenistas Ángel Augusto Tamariz, Roberto Castillo Cruz, Cecilia Vadillo Obregón, Alberto Martínez Urincho y Martha Ávila Ventura coincidieron en que la reforma constitucional no pretende prohibir la doble nacionalidad y que lo único que se pide a quienes aspiren a gobernar en México “es que garanticen su lealtad al pueblo”.

En contraste, los diputados del PAN Claudia Pérez Romero y Raúl de Jesús Torres Guerrero se pronunciaron a favor de mantener la doble nacionalidad, bajo el argumento de que se trata de un derecho de todo mexicano, independientemente del lugar de nacimiento o de si es por elección.

Y expusieron que ser binacional no disminuye la condición de mexicanos y que la defensa de la soberanía no radica en quitar la nacionalidad.

La coordinadora de la bancada del PRI, diputada Tania Larios, calificó como inaceptable “estigmatizar, politizar y criminalizar a los mexicanos que tienen otra nacionalidad como enemigos de la patria” y reconoció la aportación a la economía nacional de las remesas enviadas por más de 36 millones de migrantes.