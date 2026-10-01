“Recuperamos el rumbo de Tamaulipas”: Américo Villarreal

Américo Villareal Anaya, gobernador de Tamaulipas, destacó el rumbo que ha tomado el estado ya que ha fortalecido sus instituciones y se ha dejado atrás una etapa en la que era necesario reconstruir la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.

Durante el conversatorio “Cuatro años transformando Tamaulipas”, subrayó el balance que ha dejado su gobierno y dejó claro que la transformación emprendida en octubre de 2022 logró modificar no solo políticas y programas sino también la forma de ejercer el poder publico en beneficio de la gente.

En dicho evento se llevó a cabo la interlocución de los 20 integrantes de su gabinete, sumando también la participación de integrantes de la sociedad civil para expresar su visión sobre el gobierno.

“No llegamos para impulsar cambios cosméticos… llegamos para recuperar las instituciones… para ordenar las finanzas, devolverle dignidad al servicio público… y demostrar que el poder puede y debe ejercerse con honestidad, conocimiento y humanismo”, indicó.

El gobernador mencionó que su objetivo es continuar con los principios de los gobiernos de la transformación y el humanismo: combatir las desigualdades, garantizar derechos y mantener un gobierno cercano al territorio.

“No creemos en el aislamiento, en la confrontación estéril ni en el uso partidista de las necesidades de la gente. Creemos en un espíritu colaborativo y respetuoso, en la planeación y en la suma de capacidades. Por encima de cualquier diferencia estará Tamaulipas”, enfatizó.

Salud, Economía, Seguridad y Bienestar

En temas de seguridad, economía, salud y bienestar, el estado de Tamaulipas ha crecido y, actualmente, se encuentra entre las entidades con menores niveles de incidencia delictiva, además, en cuatro años de gobierno, el estado ha logrado reducir su deuda en más de mil millones de pesos.

Entre 2022 y 2025, más de 242 mil 200 personas salieron de la pobreza. Aunado a esto se suman 24 mil 500 millones de pesos de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y la distribución estatal de 2.4 millones de apoyos alimentarios, que han beneficiado a 288 mil familias. La economía tamaulipeca creció 5.2 por ciento, la segunda con mejor desempeño entre todos los estados de la República. También informó que las inversiones realizadas en infraestructura hospitalaria superan los 4 mil 300 millones de pesos.

Villareal también destacó que cuentan con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinmabum Pardo,

Entre algunas de las acciones para próximos años, que mencionó el gobernador, se encuentran la planta potabilizadora y la Segunda Línea del Acueducto de Ciudad Victoria, el Puerto Interior y el Puente Magueyes; la siguiente etapa del Puerto del Norte; el desarrollo industrial de Altamira; la ampliación de puentes fronterizos y la carretera Golfo Norte.

Para finalizar, Villarreal reconoció que persisten problemas y llamó a su gabinete a conservar cercanía, humildad y capacidad de autocrítica.