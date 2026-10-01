Beatriz Mojica dialoga con comité estatal sobre organización y fortalecimiento de Morena

En un esfuerzo por apuntalar la estructura del partido en la entidad, Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, se reunió con la dirigencia estatal de Morena.

El encuentro contó con la participación de Jacinto González Varona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y de Irugami Perea Cruz, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional.

Durante la sesión, los liderazgos abordaron la planificación del trabajo territorial en las ocho regiones del estado.

La estrategia priorizará la unidad interna, el trabajo en equipo y la vinculación constante con la ciudadanía para afianzar la presencia del movimiento en cada municipio.

Mojica Morga destacó que su responsabilidad central radica en escuchar a las distintas corrientes, edificar acuerdos sólidos y trazar una ruta organizativa clara que mantenga a Guerrero como un bastión fundamental de la transformación.

Por su parte, la dirigencia estatal y los integrantes del comité refrendaron su compromiso de avanzar bajo un esquema de diálogo permanente y coordinación operativa en todo el territorio guerrerense.