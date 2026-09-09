Oposición alerta sobre posibles aumentos de impuestos de última hora en 2027

La oposición en la Cámara de Diputados advirtió que aún no puede darse por cancelado un eventual aumento de impuestos, al recordar que ya, en años anteriores, el alza de algunos gravámenes se dio en diciembre, por la vía de la presentación de reservas, al aprobarse el reparto presupuestal.

En un primer análisis del contenido del paquete económico para 2027, entregado en San Lázaro por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la noche del martes, las bancadas del PAN y del PRI coincidieron en esa alerta.

Cuestionado sobre el anuncio gubernamental de que la propuesta de recaudación fiscal para el próximo año no contiene aumento de impuestos, el coordinador de la bancada priista, el diputado Rubén Moreira Valdez, respondió:

“Yo me esperaría hasta diciembre, cuando se vote todo el paquete económico, para decir que no va a haber más impuestos, porque esto lo pueden meter con reservas el día que ellos quieran”.

Recordó el exgobernador de Coahuila lo sucedido en otros procesos de aprobación presupuestal, cuando en el debate de los ajustes finales se incluyeron cambios fiscales. Lo hizo ante la pregunta de si el alza a los impuestos a alimentos procesados con altos porcentajes de sodio se había cancelado.

“Hasta que no se voten las leyes de ingresos sabremos si eso está muerto. ¿Cuántas veces, aprovechando a personajes de aquí de las bancadas, meten cosas por la puerta de atrás?”, recordó el diputado Moreira.

Y en alusión a las tres iniciativas presidenciales que se enviaron el martes a la Cámara y que tienen fines recaudatorios, el jefe de los priistas en San Lázaro comentó: “Pero, además, está el tema de los aranceles, que ese lo pueden meter fuera de la ley; el moche digital lo pueden poner por reglamentos; y bueno, por reservas pueden hacer muchas cosas. Porque el gobierno está quebrado, lo quebró López Obrador”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Héctor Saúl Téllez, responsable del área económica de la bancada de Acción Nacional, al considerar que “el endeudamiento y el terrorismo fiscal” son las características del paquete entregado por la Secretaría de Hacienda para 2027.

“Hay que reconocer que no se está incluyendo un incremento de impuestos a comidas. Pero eso no quiere decir que la amenaza no esté latente. (Esa propuesta) salió de los propios foros organizados por Morena, de que podría haber alza de impuestos en cerveza y en alimentos con altos contenidos de sodio, es decir, sopas instantáneas, aderezos, mayonesas, salsas, embutidos, jamón, salchicha”, planteó el legislador panista.

“Hay que recordar que, en este régimen, la bancada oficialista se ha caracterizado porque en el último minuto de la discusión presupuestal meten reservas detrás de la puerta”, rememoró el diputado Saúl Téllez.

El responsable del área económica de la bancada del PAN recordó que así ocurrió, hace un año, con incrementos a los seguros e impuestos a las bebidas azucaradas.