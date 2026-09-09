Sistema Integral de Movilidad reducirá traslados y devolverá a las familias poblanas el poder de su tiempo

Con el objetivo de reducir tiempos y costos de traslado, así como mejorar la conectividad urbana, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que se impulsa un Sistema Integral de Movilidad, el cual, aseguró, dará a las familias poblanas el poder de decidir qué hacer con su tiempo.

El proyecto, el cual prevé una inversión de 6 mil 752 millones de pesos, articulará cuatro líneas de transporte por cable con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), ciclovías, bicicletas públicas y transporte convencional, a través de una sola tarjeta y con descuentos por transbordo entre las distintas modalidades, explicó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

El sistema, detalló, tendrá una extensión de 14.5 kilómetros y permitirá disminuir de hasta dos horas a 43 minutos el recorrido entre los puntos más distantes.

García Parra comentó que si bien la tarifa continúa en análisis, no superará los 12 pesos:, es decir, hasta 80% menos de los 60 pesos que hoy cuesta el mismo trayecto en transporte público convencional, y hasta 94% frente a los 200 pesos que puede costar en plataformas privadas.

El sistema contemplará gratuidad para niñas y niños de educación primaria, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

A fin de explicar los alcances, beneficios y características técnicas del sistema, así como atender directamente las inquietudes de la ciudadanía, esta semana iniciarán asambleas informativas con habitantes de las colonias involucradas, anunció el coordinador de Gabinete.

El gobernador Armenta subrayó que el Sistema Integral de Movilidad forma parte de la construcción de un estado moderno, seguro y conectado, donde el mejor transporte público esté al alcance de las y los poblanos.