Mauricio Tabe Reverdece Camellón en Lomas de Sotelo

A través del programa de adopción de áreas verdes impulsado por la alcaldía Miguel Hidalgo y el gobernador Mauricio Tabe, el Corporativo Kosmos concretó la rehabilitación integral de más de 2 mil 300 metros cuadrados en el camellón de la Avenida Lomas de Sotelo, intervención que se ejecutó sin destinar un solo peso de recursos públicos.

Las obras de mejoramiento, ubicadas en el tramo comprendido entre las calles Rodolfo Gaona e Ingenieros Militares, contemplaron la renovación de andadores y tomas de agua, además de la colocación de adoquín y la siembra de nuevas especies vegetales.

El alcalde Mauricio Tabe, reconoció la iniciativa de la compañía de comedores institucionales y servicios de alimentación para sumarse a la conservación del entorno de la demarcación.

“Así es como estamos reverdeciendo nuestros parques, nuestras áreas verdes, porque los buenos vecinos contribuyen con su entorno”, enfatizó el mandatario. Señalando también la importancia de que la iniciativa privada colabore directamente en el cuidado comunitario sin generar costos adicionales para el presupuesto de la alcaldía.