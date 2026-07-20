Oaxaqueños desconfían aun más de Jara

La reputación del gobernador Salomón Jara sigue decayendo, ahora por un nuevo escándalo en el que admitió públicamente que solicitó a la Fiscalía General del Estado entregar vehículos asegurados o decomisados de los ciudadanos a funcionarios y alcaldes municipales.

Y es que la indignación ciudadana salió a la luz tras la difusión un video en redes sociales que provocó fuertes críticas hacia la Fiscalía de Oaxaca por prestar de forma discrecional autos bajo investigación legal.

Lo sorprendente fue que un ciudadano localizó mediante GPS su propio coche que le había sido robado y posteriormente asegurado por la Fiscalía.

El dueño encontró su automóvil repintado y en posesión de un comisionado municipal del ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores, quien lo utilizaba de manera cotidiana.

Con toda la razón, ciudadanos, usuarios en redes sociales y afectados, han alzado la voz denunciando un abuso de autoridad y un desvío de recursos.

Para presentar una denuncia por corrupción en el estado de Oaxaca, se debe acudir o comunicarse con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Salomón Jara continúa dando de qué hablar, y si desde antes su nivel de aprobación rodaba el 30 por ciento, el descalabro será mayor luego de descubrirse estos hechos.