Ariadna Montiel acusa al PRIAN de intentar presentar a Ernesto Ruffo como "preso político"

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el PRI, el PAN y sus aliados buscan presentar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como un "preso político" para desviar la atención de las investigaciones relacionadas con un presunto esquema de huachicol fiscal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Montiel afirmó que convertir a un imputado en víctima es una estrategia para "proteger la impunidad" y evitar que se discutan los presuntos delitos que se le atribuyen.

El PRIAN y sus aliados intentan disfrazar a Ernesto Ruffo de 'preso político' porque el debate de fondo no les conviene. Convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos", escribió.

La dirigente morenista sostuvo que el caso no se trata de una persecución política, sino de una investigación por un presunto esquema de contrabando de combustibles mediante la simulación del cruce de trenes vacíos por la frontera para introducir gasolina de manera ilegal.

Montiel aseveró que esta red habría ocasionado un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.

Asimismo, señaló que el presunto fraude pudo mantenerse gracias a la complicidad de integrantes del antiguo Poder Judicial, al asegurar que, cuando el gobierno intervino para frenar las operaciones de la empresa involucrada, "jueces a modo" concedieron amparos que permitieron continuar con las actividades ilícitas.

La líder nacional de Morena indicó que la investigación sobre este caso lleva aproximadamente un año y afirmó que la defensa política de Ruffo responde al temor de que el proceso judicial revele una red de corrupción más amplia.

Defienden a Ruffo por terror al efecto dominó; saben que su caída exhibe el manual con el que siempre han operado. Quieren hablar de persecución para no hablar de su corrupción, pero hoy se acabaron los intocables", expresó.

Montiel acompañó su publicación con la etiqueta #RuffoPanistaCriminal, con la que respaldó las investigaciones en curso sobre el caso.