Ocultan gasto en 94% de Congresos; no hay cuentas de votación ni su sentido

A pesar de mejorar la transparencia del trabajo que realizan los mil 127 diputados que los integran, el 94% de los Congresos estatales en las 32 entidades del país son opacos en la forma en que gastan el presupuesto que reciben del erario estatal. Además, no es posible conocer las asistencias y el sentido de votación de 705 legisladores, lo que representa al 62.5% de todos ellos.

Los Congresos de las 32 entidades federativas se mantienen como la zona más opaca en la rendición de cuentas del Poder Legislativo mexicano. En sus portales web es imposible conocer con claridad la composición de sus plenos, el peso porcentual de cada bancada en las decisiones que se toman, las agendas de las sesiones del pleno ni las convocatorias oficiales a sesiones extraordinarias.

Salvo la transmisión de las sesiones en la red social YouTube, los Congresos estatales avanzan lentamente en los procesos para ordenar la información que generan. Para conocer cuántos legisladores tienen, es necesario desplegar los listados de diputados para contarlos uno a uno, pues en la mayoría de las páginas no existe esa información de manera explícita

Transparencia: la excepción y no la regla

Con base en una revisión hecha a cada uno de los portales de los 32 Congresos estatales, es posible detectar que sólo en Sinaloa existe información abierta en materia de la forma en que gastan los 610 millones 878 mil 426 pesos que reciben del erario estatal. Por su parte, en Veracruz se da cuenta, de manera expresa, de las adquisiciones que se realizan con los 843 millones 723 mil 20 pesos que reciben en este año.

Sin embargo, en los 30 Congresos estatales restantes no hay forma de que los ciudadanos puedan conocer en qué gastan los legisladores.

En Sinaloa, por ejemplo, es posible desplegar el nombre de cada uno de los integrantes del pleno y la primera información visible es la dieta mensual bruta que recibe al mes: 103 mil 899.20 pesos, a los que se suman 16 mil pesos por apoyos específicos para sus tareas directas con la ciudadanía. Esta información individualizada no es posible observarla en ningún otro Congreso estatal, ni tampoco en la Cámara de Diputados federal o el Senado de la República, donde los sueldos se publican en el Diario Oficial de la Federación en febrero y se enlazan en sus webs.

Así, el Congreso de Sinaloa es vanguardia en esa arista de rendición de cuentas, pero presenta otras deficiencias, como no tener información de fácil acceso sobre la asistencia de sus legisladores a las reuniones del pleno, aunque sí cuenta con los reportes del sentido de voto, tanto en el pleno como en comisiones.

Páginas desactualizadas y fallas técnicas

Otro fenómeno recurrente en los portales locales es la presencia de información desactualizada sobre el trabajo legislativo, votaciones, asistencias o dietas. Tal es el caso del Congreso de Sonora, donde es posible encontrar datos sobre las dietas de los diputados y salarios de mandos superiores y medios, pero pertenecientes al año 2021; es decir, con un rezago de cinco años.

Por otro lado, el Congreso de Michoacán muestra en su sitio web una liga para dar a conocer la forma en que gasta los mil 510 millones 52 mil 10 pesos asignados para este 2026; sin embargo, los enlaces no se activan o aparecen en blanco.

Obstáculos para identificar bancadas y votos

Los 32 Congresos estatales tienen listados de sus integrantes, pero no en todos los casos es posible identificar si se trata de diputaciones de mayoría relativa o plurinominales. En entidades como Guanajuato o Chiapas es necesario ingresar al perfil individual de cada legislador para conocer su tipo de elección. En contraste, Sonora es el Congreso que tiene la mejor interfaz para identificar a sus 33 legisladores, ya que permite conocer de inmediato si son de mayoría o plurinominales y la bancada a la que pertenecen.

Otra deficiencia generalizada es la falta de claridad sobre la fuerza representativa de cada partido. En 19 Congresos estatales no fue posible encontrar el peso específico o porcentaje de votación de cada grupo parlamentario, obligando al usuario a contar manualmente a los diputados para saber si las bancadas mayoritarias cuentan con mayoría absoluta o si requieren alianzas.

La mayor fortaleza de los portales radica en la difusión de actividades cotidianas mediante boletines de prensa, transmisiones en vivo, cuadros sinópticos y estadísticas. Pese a ello, en el 60% de los Congresos locales no es posible localizar la fecha exacta en que el pleno volverá a sesionar, ya sea de forma ordinaria o extraordinaria.