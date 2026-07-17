Senado gastó más de 2,800 mdp en contratos durante 2025 para operatividad

Durante el año 2025, el Senado destinó dos mil 837 millones 153 mil 690.30 pesos para garantizar bienes y servicios que necesitó para operar, como seguridad, ciberseguridad, papelería, uniformes, insumos de café, de limpieza, servicio telefónico, de cultura, mantenimiento y producción de programas de televisión, entre otros.

El Senado colocó en la Plataforma Nacional de Transparencia información sobre 741 contratos que firmó durante el año pasado y que dejó de hacer públicos en su página web.

De esos 741 contratos, 436 son cerrados y el más caro se refiere al servicio de seguridad de sus instalaciones, por un monto de 83.9 millones de pesos anuales (en este 2026 pagó 90 millones de pesos, como lo informó Excélsior), y en el rubro de los contratos abiertos, el máximo monto, con IVA incluido, se refiere a la ciberseguridad, por 83 millones 902 mil 790.02 pesos.

La información pública del Senado permite observar que los 436 contratos cerrados representaron un total de mil 308 millones 43 mil 628.58 pesos, ya con el IVA incluido, mientras que los 305 contratos abiertos tuvieron un máximo de mil 529 millones 110 mil 061.72 pesos, con IVA incluido.

El 70% de los 741 contratos se refieren a servicios anuales, mientras que 30% a bienes y servicios que se contrataron por algunos días, como el identificado con el número SERV/DGRMSG/102/11/2025, correspondiente a la contratación de una trilogía denominada Triple Sede del Mundial, que se transmitió por el Canal del Congreso y que tuvo un costo total de un millón 560 mil 11 pesos para un periodo del 10 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información pública.

Otros rubros para los que existen contratos en el Senado. Excélsior

Hay otro, identificado con el número TS-0157-25, y que se refiere al “servicio integral de pendones tricolores en fachadas de Torre de Comisiones y Hemiciclo, en Reforma 135, Madrid 62, Donceles 14 y Xicoténcatl 9, por un total de 146 mil 177.96 pesos y que se utilizaron del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre del año pasado, como distintivos por el mes patrio en todos los edificios del Senado.

Entre los contratos anuales que firmó el Senado en el 2025 se observa el número SERV/DGRMSG/011/01/2025, que corresponde al Servicio de Vigilancia 24 horas contratado a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por 83 millones 902 mil 790 pesos, para el resguardo de sus instalaciones en la Ciudad de México.

Excélsior informó el pasado 30 de junio que para ese servicio de seguridad en todas sus instalaciones de la Ciudad de México para este 2026, el Senado firmó el contrato anual SRV/DGRMSG/003/01/2026, por un monto de 90 millones 614 mil 763.92 pesos, también a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

Las dos cifras muestran que ese servicio de la seguridad de sus instalaciones aumentó seis millones 711 mil 973.92 pesos de 2025 al 2026, sin que varíen los servicios; es decir, se mantiene el servicio de cinco mil 242 “turno x tarifa” y otros 200 “turno x tarifa”.

Entre algunos de los servicios y bienes que amparan los contratos hechos públicos por el Senado están la compra de vales de gasolina y diésel, agua embotellada, utensilios de limpieza, vales de despensa para los trabajadores, seguros de vida para senadores, mandos, trabajadores y jubilados, y telefonía fija.

También ciberseguridad, mantenimiento y conservación de elevadores, tanto de pasajeros, como de carga y de autos; mantenimiento y protección de su sitio web; monitoreo de los medios de comunicación, combate a la fauna nociva, que, por cierto, implicó una erogación de 961 mil 400 pesos por un contrato anual.

Personal de resguardo del Senado tratando de impedir el acceso de manifestantes en septiembre de 2024, cuando se discutía la Reforma al Poder Judicial. Cuartoscuro

Están, además, los servicios de traductores profesionales para las sesiones con invitados de otras naciones, producción de programas para el Canal del Congreso, adquisición de materiales de mensajería y paquetería por un millón 353 mil 300 pesos; la compra de servicios antivirus por 19 millones 920 mil pesos; licencias de Microsoft; agencias de viajes, resguardo de expedientes, papelería impresa, lavandería, patentes, derechos y regalías, servicio de gas LP; jardinería y fletes.

Construcción de espacios, reparación de otros y servicio de comidas “intra y extramuros” por un máximo de 20 millones de pesos, ya con IVA incluido, a la empresa Mifflin, SA de CV, con el contrato SERV/DGRMSG/040/01/2025 y que, al igual que ocurrió con un contrarto de los servicios de cultura, también se repite en el listado público de los contratos firmados por el Senado el año pasado.