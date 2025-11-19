Pali Plascencia
Un Pucela muy mexicano
Opinión 3 min de lectura
Carteras adelante
Opinión 3 min de lectura
¿Polvorín o barrilete cósmico?
• Tras la invasión, terror; tras el gol, paz.
Opinión 1 min de lectura
Hombre de ley
Opinión 3 min de lectura
Abusados
#PrimeraNETA La Federación Mexicana de Futbol anda jugando con fuego. No es nada nuevo, así ha jugado desde hace muchos años, pero en cualquier descuido de los muchos que tiene por su falta de oficio, por su burla al aficionado y por su valemadrismo por hacer las cosas ...
Opinión 3 min de lectura
El autoengaño
Este futbol, el nuestro, el mexicano es retroceso, es mera ambición económica.#PrimeraNETA: Se enamoran de la narrativa, pero le huyen a la realidad. Y allá van buena parte de opinadores, analistas y aficionados, como abejas a la miel después de conocer a los ...
Opinión 3 min de lectura
Y vemos
#PrimeraNETA Hechos: la fiesta brava es una tradición centenaria en nuestro país; algunos políticos guindas y verde ecologistas taurinos de clóset, por cierto, han coqueteado con la prohibición de esta costumbre únicamente por fines electorales; las trampas de ciertos ...
Opinión 3 min de lectura
Groupies, periodistas...
#PrimeraNETA Qué bien haría Raúl Jiménez en cerrar la boca una vez que terminen los partidos de la Selección Nacional mexicana; y qué bien haría Edson Álvarez en hacerle segunda. Intentar barnizar ese tipo de maderas no va a llevar a ningún lado: se ...
Opinión 3 min de lectura
Padrote y depredador
#PrimeraNETA Así como existen las cadenas alimenticias en los ecosistemas, con sus productores, consumidores y descomponedores, casi idénticas funcionan en #Molelandia. Es lo mismito: unos se llenan de energía al alimentarse de otros, y después llegarán los ...
Opinión 2 min de lectura
Se puede, pero les da hueva
#PrimeraNETA: En #Molelandia no pueden los que no quieren, o los que no saben, o los que tienen prisa; tampoco los corruptos ni los que buscan el camino fácil, ni los que se quedan en la superficie. Tampoco pueden los que aseguran que Gilberto Mora fue un garbanzo de a ...
Opinión 3 min de lectura
De tejana y gafa oscura
Los tendidos vacíos y aquellos que fueron figuras del toreo, hoy peseteando en los pueblos.
Opinión 3 min de lectura
Trump e Infantino
#PrimeraNETA: El próximo 5 de diciembre, el ojo del mundo estará puesto en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. No será tiempo de Pavarotti ni de U2, será la noche de Infantino y de Donald John Trump, noche de bombos, noche de sorteo ...
Opinión 3 min de lectura
Dios, Riquelme y los Ratones
#PrimeraNETA En 240 días comenzará el Mundial de Futbol, en tres países que comparten envidiables características que no se pueden encontrar en otras patrias de América. A 240 días del Mundial de Futbol, los ratones verdes de Aguirre empanizados en Dior, Balenciaga e ...
Opinión 3 min de lectura
Entre polvo, memoria y pantallas
#PrimeraNETA Estamos en Torreón, Coahuila, aquí donde dicen la tierra venció al desierto. A pocos metros del TSM, Territorio Santos Laguna, el papel tapiz de su oficina ha sido reemplazado por pantallas y ventanas digitales. Ahí analiza datos y mueve monedas virtuales, ...
Opinión 3 min de lectura
No es de canteras, es de productoras
#PrimeraNETA: Ni bien había pitado el final del extraordinario primer tiempo del TolucaRayados el mejor árbitro de #MOLELANDIA, cuando yo ya pensaba en la frase de Pepe Escamilla Chief Business Officer del #Kikiriki publicada en estas #Netas la semana pasada: ...
Opinión 3 min de lectura
¿La revolución de Molelandia?
#PrimeraNETA Hay que voltear a ver con más detenimiento el actuar y el planear de los nuevos dueños de Gallos Blancos, más lo segundo que lo primero, porque se ha actuado muy poco. La venta los agarró faltando un cuarto para la hora. Hay un hombre clave que, después de ...
Opinión 3 min de lectura
Chipre mató #Molelandia
#PrimeraNETA: El #Kikiriki no era en absoluto una mala opción: ciudad bonita y segura, afición querendona y poco exigente. Tantos años viviendo en y de Televisa, parece que no le dejaron clara la noción del poderío de la televisión. Paco Memo Ochoa decidió obedecer, ...
Opinión 3 min de lectura
El sexto antes que el quinto
#PrimeraNETA El 11 de junio de 2026 llegará en un tris, y el nuevo fracaso de la Selección Nacional Mexicana en un Mundial de futbol, muy probablemente también. El viernes por la noche, Javier Aguirre, de viva voz, le entregó a Guillermo Ochoa las llaves de la ...
Opinión 3 min de lectura
Molelandia noroñizada
#PrimeraNETA: ¿Cómo resolver los problemas de fondo, los que le duelen de verdad a la ciudadanía, si no se pueden poner de acuerdo para decidir si un operativo de seguridad le correspondía a la Policía local o a la seguridad privada de un club de futbol? El Club ...
Opinión 3 min de lectura