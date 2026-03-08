Un sexenio en Molelandia

#PrimeraNETA

Seis años han pasado, un sexenio futbolero. Un sexenio de mentiras institucionalizadas, de promesas incumplidas, de beneficios para los mismos de siempre. Si acaso este sexenio molelandiesco ha tenido claras mejorías para los más necesitados en la tabla porcentual: los sotaneros. Los de siempre: Mazatlán, Juárez, Gallos, Xolos. Justo hace seis años apareció un gran apoyo para aquellos equipos que suelen padecer las cloacas porcentuales: el 24 de abril del 2020 con Yon de Luisa al frente de la Federación, pero más bien como títere de los dueños de los equipos, se aprobaba la desaparición del ascenso y del descenso.

Los argumentos de los hombres del poder en el pambol mexica no eran sino otro rosario de sus mentiras: decían que los equipos de ascenso estaban financieramente quebrados (en esa objeción, probablemente tenían razón) alegaban que el sistema no era sostenible y que se necesitaba una segunda división más profesional. En aquella Asamblea de Dueños también se dijo que la multipropiedad tendría que desaparecer, es decir que Grupo Orlegui, Grupo Caliente y Grupo Pachuca tendrían que decidir por qué rumbos merodeaban sus amores, sus negocios; Orlegui tendría que decidir entre Atlas y Santos, Grupo Caliente entre Xolos y Gallos, y Grupo Pachuca entre León y Pachuca. Pero eso no fue todo, se aventaron la puntada de ponerle fecha: al cabo de seis años, el ascenso y descenso volverían a aparecer, y los dueños de dos equipos deberían de tener solo uno al cabo de un sexenio. O sea, sedaron el desarrollo del futbol mexicano con pretextos, pero sobaron diciendo que se terminaría la multipropiedad.

#SegundaNETA

Pues los seis años se cumplirán en unos días y Grupo Caliente es el único que ha cumplido con lo acordado, con la venta de los Gallos a Marc Spiegel, porque la venta del Atlas a José Miguel Bejos, hoy es de salva. De Pachuca no se sabe nada y del regreso del ascenso y descenso tampoco. Quién sabe si a los compradores de #Kikiriki los alertaron al momento de la firma de aquella vieja promesa a inicios de sexenio. Si nadie les avisó deben de estar al borde del infarto, porque si la Federación cumpliera con su palabra, su inversión está más en juego que nunca.

#NETASextras

Muchos de los directivos que han desfilado por la Federación Mexicana de Futbol comparten aparentemente tristísimas características: se pueden detectar claras vetas de mitomanía, un cinismo marcado, y un servilismo a prueba de balas. No son todos, por supuesto, por esos mismos pasillos han desfilado auténticos caballeros. Pocos, pero los hay.