México 70 y Argentina 78 llegan a los cachitos retro de la Lotería Nacional rumbo al Mundial

La nostalgia mundialista continúa tomando forma en los cachitos de la Lotería Nacional. Esta semana, los billetes 11 y 12 del Álbum Retro “Lotería Nacional y el Fútbol 2026” rinden homenaje a dos momentos históricos del futbol internacional: el tricampeonato de Brasil en México 1970 y el primer título mundial de Argentina en 1978.

Los nuevos cachitos ya están disponibles para el Sorteo Zodiaco Especial No. 1747, que se realizará el próximo domingo 31 de mayo y que contará con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie.

La colección, desarrollada en colaboración con Panini, busca revivir algunos de los episodios más emblemáticos de las Copas del Mundo a través de una serie de 20 billetes coleccionables distribuidos semana a semana.

El cachito número 11 recuerda la histórica final de México 1970, cuando Brasil derrotó 4-1 a Italia y consolidó la era dorada del llamado “scratch du oro”, liderado por figuras legendarias que marcaron una época en el futbol mundial.

Por su parte, el cachito 12 conmemora el Mundial de Argentina 1978, donde la selección albiceleste consiguió su primer campeonato del mundo al imponerse 3-1 en la final disputada en Buenos Aires.

La Lotería Nacional informó que el Álbum Retro puede conseguirse de manera gratuita en expendios autorizados de todo el país, mientras que su versión digital está disponible a través de miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.

Cada cachito tiene un costo de 35 pesos y puede adquirirse tanto en puntos de venta físicos como en canales electrónicos. La institución recordó a los participantes revisar cuidadosamente sus billetes antes de pegarlos en el álbum, ya que cualquiera podría resultar ganador.

Con esta iniciativa, la Lotería Nacional apuesta por combinar la tradición de los sorteos con la pasión futbolera rumbo al Mundial de 2026.