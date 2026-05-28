IMSS fortalece coordinación médica para mejorar atención a derechohabientes

Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y consolidar un modelo de atención médica eficiente y resolutivo, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezó la Primera Reunión de Jefes de Servicios de Prestaciones Médicas, así como de directores médicos de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Ante más de 100 titulares de áreas estratégicas, el funcionario destacó que el objetivo de la reunión “es consolidar al IMSS como la institución de atención médica pública más grande del mundo, con la exigencia que requiere el contexto actual para trascender y resolver las necesidades de la población”.

Por ello, dijo, se han implementado estrategias como 2-30-100 para incrementar la productividad en cirugías y consultas mediante el fortalecimiento de unidades de infraestructura y servicios médicos.

Robledo Aburto hizo un llamado a los directivos a involucrarse en los esfuerzos para mejorar la atención a la población derechohabiente con trato digno, abasto oportuno, programación y combate a la corrupción.

“Eso es lo que queremos encargarles, que estén y conozcan a la perfección la operación de sus hospitales, de las Unidades de Medicina Familiar y entonces ahí tener este rostro del IMSS, el más conocido, el más exigente, el que está en un escrutinio público permanente, el de la atención médica, nuestro seguro de enfermedades y maternidad, con ustedes al frente”, agregó.

Por su parte, la directora de Prestaciones Médicas, Alva Santos Carrillo, señaló que a partir de esta reunión se fortalecerá la supervisión en todas las unidades médicas.