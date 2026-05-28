Asesinan a dos adultos mayores y a su nieto dentro de una vivienda en Zacatecas

Dos adultos mayores y su nieto, de aproximadamente 20 años, fueron asesinados a cuchilladas la mañana de este jueves en el centro del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Un fuerte operativo policiaco se desplegó la mañana de este jueves en el centro de Fresnillo, tras el hallazgo de tres personas asesinadas con arma punzocortante al interior de un domicilio ubicado entre las calles Duranguito y Roble.

De acuerdo con los primeros reportes al 911, elementos de seguridad y paramédicos se trasladaron al lugar, donde localizaron sin vida a un hombre de 69 años, una mujer de 77 y un joven de unos 20 años, todos con múltiples heridas provocadas por arma blanca.

Los socorristas solo pudieron confirmar el fallecimiento de las tres víctimas. El sitio fue acordonado como escena del crimen.

Versiones preliminares indican que el triple homicidio podría estar relacionado con un intento de robo, aunque serán las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) las que determinen el móvil exacto.

A pesar del intenso patrullaje, hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el triple homicidio.