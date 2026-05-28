Padres de los 43 llegan a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum

A siete meses de su último encuentro, los familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante medio año de distanciamiento y reclamos por parte de las familias debido a la falta de avances, este jueves se da el encuentro con las familias de las víctimas de desaparición forzada a casi doce años de los trágicos hechos de 2014 en Iguala, Guerrero.

La demanda de las madres y padres de los jóvenes estudiantes es el acceso a la información militar.

Los familiares y sus representantes legales insisten en la entrega de aproximadamente 800 folios y documentos de inteligencia generados en su momento por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además de la extradición de figuras clave, particularmente la de Tomás Zerón de Lucio (exdirector de la Agencia de Investigación Criminal), quien se encuentra en Israel.

Es la sexta reunión entre los familiares y la jefa del Ejecutivo.

Ordenan a Ejércirto entregar documentos del caso Ayotzinapa

Por Joseph Na’a

En marzo pasado se dio a conocer que un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentación considerada clave para el avance de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en 2014, en el Caso Ayotzinapa.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México instruyó a las Fuerzas Armadas entregar 853 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) durante 2014, año en que ocurrieron los hechos en Ayotzinapa, estado de Guerrero.

De acuerdo con la resolución judicial, “la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”.

El fallo establece además que la información solicitada no puede clasificarse como confidencial o secreta, al existir un interés público preponderante por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad mexicana en conocer la verdad.

Caso Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde presuntamente participaron integrantes del crimen organizado en colusión con autoridades locales y fuerzas de seguridad.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha señalado en distintos informes la posible omisión y ocultamiento de información por parte de instituciones castrenses, particularmente en relación con registros de inteligencia militar.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una postura pública sobre la resolución judicial del 19 de febrero.