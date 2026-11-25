"Que ya no haya ni una más, por favor".

Familiares y amigos dieron el último adiós a Karla Yuliana Hernández Muñoz, quien murió junto con Rafael Gutiérrez Mota y su esposa, Lorena Cárdenas, cuando intentaban escapar de un intento de asalto en la carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz.

Fue el pasado fin de semana, cuando Yuli, su esposo José Luis, así como sus amigos Rafa y Lorena, regresaban de una ruta de Razer. Los cuatro compartían la pasión por recorrer caminos en vehículos todoterreno y pertenecían al grupo Hidrotóxicos.

Pero cuando circulaban por la carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz, en territorio de Jalisco, sujetos armados intentaron despojarlos de la camioneta en la que viajaban. En su intento por escapar de los delincuentes, el conductor trató de dar una vuelta en U, pero la unidad fue impactada por un tráiler.

El accidente cobró la vida de tres amigos Sólo el esposo de Yuli, José Luis, sobrevivió y permanece hospitalizado.

Rafael Gutiérrez Mota y su esposa Lorena Cárdenas Foto: Especial

Perdimos a tres amigos. ¿Te imaginas la impotencia que sentimos? Si por uno duele, multiplicado por tres es inexplicable", comentó la amiga de Yuli.

El martes, familiares y amigos despidieron a Rafael y Lorena. Este miércoles, hicieron lo propio con Yuli, en medio de exigencias de mayor seguridad en las carreteras.

Seguridad en las carreteras, seguridad para nosotros. Nosotros procuramos nunca salir con los coches; los coches siempre se van en tráileres. Nosotros viajamos aparte de los carritos, en los tráileres, y pedimos más seguridad", explicó Roxana Durón, amiga de la víctima.

Como una mujer carismática y risueña recordaron a Yuli.

Feliz, alegre, risueña, carismática, bromista”, mencionó Roxana al recordar a Yuli.

Era el alma de las rutas. La verdad, la vamos a extrañar mucho porque era muy apasionada en las rutas, era la que nos organizaba, la alegría de todos nosotros. Un sándwich siempre te llevaba, siempre traía comida para todos, su sándwich de cajeta", añadió.

Antes de partir, ella había compartido momentos en una actividad que le apasionaba. Yo creo que ese gesto también es para invitarnos a que en la vida, todo lo que hagamos, le pongamos pasión. Nos hace falta ponerle pasión a lo que hacemos", dijo un sacerdote que ofició una ceremonia en honor a la mujer.

Tras la misa en Catedral, el club de RZR realizó una rodada en memoria de Yuli hacia el panteón, donde descansarían sus restos.