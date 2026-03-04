¡Y tú, ni busitos haces! ‘Marihuano’, el perro surfista que rompió las redes

Jarocho de nacimiento y aventurero de corazón, así es, Marihuano, un perro muy particular que se ha vuelto viral en redes sociales al romper los estereotipos normales de un lomito común y corriente.

El animal de cuatro patas de color café y con nueve años de edad es muy conocido en Alvarado, pueblo portuario veracruzano donde aprendió el oficio de la pesca y de paso a descubrir su verdadera pasión, el surf.

Me ayuda a jalar, aguantar, agarra las redes y muerde la malla de los pescados, se tira al agua queriendo agarrarlos, pero no puede”, narra su amo Hugo González.

De acuerdo al señor González, dueño de la palapa Marimar, ubicada en la colonia La Trocha en el referido municipio de Veracruz, Marihuano ha crecido con él desde que era un cachorro.

Lo tengo desde que es un cachorro y, desde entonces, le comencé a enseñarle cosas, entre ellas a surfear”, señaló.

Cuando Hugo va a pescar, el perro, resultado de una cruza entre las razas chihuahua y pug, empieza a dar vueltas a su alrededor moviendo la cola, visiblemente emocionado y sabedor de que una nueva aventura sobre el agua está por comenzar.

Marihuano desafía las olas

Mientras el pescador alista la embarcación para zarpar. El lomito de singular aspecto trepa detrás, se coloca a lado de su dueño, justo a un costado del motor de la lancha, testigo de innumerables momentos que Hugo atesora y presume con orgullo.

Ya en lejos del muelle, además de sus dientes, su mandíbula y la forma de su cabeza, similar a la de un chihuahua, sobresale su gorra y unos lentes oscuros, parte del outfit que como buen surfista porta (algunas veces).

Ya con la embarcación en pleno Golfo de México, inicia la magia y el espectáculo que el diminuto y veterano Marihuano da para el deleite de sus seguidores, pues según refiere Hugo, su fama ha sido tal que hasta ya lo conocen fuera de México, en países como Canadá.

Si el mar está tranquilo, el pescador saca la tabla que le hizo con unicel al lomito, coloca a Marihuano sobre la misma y poco a poco comienza a soltar la soga con la que está amarrada a la lancha.

Una vez en la tabla de color blanco, el animalito mueve las patas traseras hasta que se acomoda; después se sienta, levanta la vista y sus orejas comienzan a moverse conforme aumenta la velocidad.

Mientras esto sucede, Marihuano se balancea con las olas que impactan su improvisada herramienta deleitándose con el viento y la brisa del mar, hasta que una más grande lo hace caer, momento en el que Hugo da la vuelta a la embarcación y comienza a acercarse para tomarlo del lomo y volverlo a subir a la lancha.

Pues lo traigo suelto, se enseñó a subirse a la lancha y a la tabla. Ya se hizo viral. Ya estaba en redes sociales”, dice Hugo.

Por último, el señor Hugo, originario de Alvarado mencionó que si la gente quiere conocer a Marihuano, esto es posible mediante un tour que él ofrece y los cuales tienen un costo de recuperación, además de que en la palapa de su propiedad se ofrece la tradicional comida veracruzana de mariscos.

