La Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, una luz de esperanza para Martha Alicia

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Cuando Martha Alicia Rentería fue diagnosticada hace cuatro años con artritis reumatoide, pensó que su vida había terminado y que los fuertes dolores por la enfermedad la tendrían postrada en una cama.

Hoy, sentada en una silla en el Centro Integrador del Bienestar de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, Martha Alicia, confiesa que se encuentra muy motivada para salir adelante.

Celebró que los tres mil 300 pesos de apoyo que recibirá bimestralmente de la pensión del Bienestar para las Personas con Discapacidad Permanente, serán de mucha ayuda para transportarse a sus consultas médicas y comprar las medicinas que le hagan falta.

En la mano, Martha Alicia lleva los documentos que requiere para su registro ante la Secretaría de Bienestar: Acta de Nacimiento original; comprobante de domicilio vigente, no mayor a seis meses; Clave única de Registro de Población (CURP); Certificado de Discapacidad, emitido por una institución pública de salud y el teléfono de contacto.

¿Cómo se enteró que el registro estaba abierto?, "porque un vecino me preguntó si ya me había inscrito al padrón, entonces empecé a investigar y me decidí. Había escuchado de la pensión, pero yo pensé que para las personas con artritis no aplicaba, y sí, porque a veces esta enfermedad provoca inmovilidad y ya no podemos trabajar”, explicó.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar a cargo de Ariadna Montiel, el registro nacional de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, estará abierto hasta el próximo domingo 29 de marzo en los módulos, que tienen un horario de atención de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.

A la fecha, el padrón de este programa de apoyo tiene 1.6 millones de derechohabientes en las 32 entidades federativas.

Para ubicar el módulo más cercano a su domicilio, los interesados pueden consultar la página electrónica: gob.mx/bienestar.

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