Pescado y camarón incrementan sus precios un 18 y 15% en Nuevo León

El pescado y el camarón que son dos de los productos principales de los platillos de Cuaresma sufrieron en este 2026, incrementos por kilo del 18.58% y 15.79%, respectivamente, en Nuevo León.

De acuerdo con información recabada por el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Por ejemplo, el precio del kilo de pescado en 2025, era de 193.33 pesos contra 229.85 pesos en este 2026, mientras que el kilo de camarón andaba en 242.10 y pasó a 280.33 pesos.

En el caso de otros productos que también se usan para los platillos de Cuaresma como el tomate, éste sufrió un aumento de 39.17%, la lata de atún, 36.07%; el manojo de cilantro, 34.08%; el garbanzo, 26.80%; la papa por kilo, 21.58%; los nopales por kilo, 20.81%, el limón por kilo, 13.41%, el huevo por kilo, 13.17% y el medio kilo de habas, 1.81%.

Pero no todos son malas noticias, por su parte, el kilo de lentejas bajó su precio un 6.53% lo mismo que el frijol que el kilo sufrió un decremento de 11.79%, el aguacate por kilo bajó un 21.42%; el arroz también está más barato un 32.12%, lo mismo que la botella de catsup un 40.74% y la cebolla blanca un 45.82%.

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JCS