Choque en el Senado: Saúl Monreal y Lilly Téllez se enfrentan por acusaciones de "narcos"

El morenista Saúl Monreal cerró su iPad. Al momento de llegar a la tribuna decidió no leer el discurso que tenía preparado. Desde su escaño, la panista Lilly Téllez lanzó su frecuente acusación de que Morena está integrado por narcos. Ella acababa de dejar la tribuna.

Saúl Monreal, senador de Morena. Especial

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ordenó que le cerraran el micrófono porque ella ya había rebasado el tiempo que le correspondía para su participación en la discusión del llamado Plan B. Ante la provocación, Saúl Monreal reventó:

Laura Itzel Castillo llamó a la cordura a Saúl Monreal Senado

“Y usted demuéstremelo, demuéstrelo a mí, usted demuéstreme. De acusaciones no… Demuéstreme que yo soy un narco, y se lo demuestro yo. No tiene derecho a acusar. Demuéstremelo, demuéstremelo en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. No somos eso, no se equivoque".

El duelo en la tribuna

“Usted es una hipócrita, usted es una farsante, usted es una farsante. No voy a permitir eso”, gritó Saúl Monreal, mientras Lilly Téllez activó su smartphone y se acercó a la tribuna para grabar al morenista, que ya para entonces mostraba su cólera.

La senadora Lilly Téllez acusó a morenistas de narcos. Especial

“Demuéstreme, y la reto, la reto, la reto, aunque me grabe. La reto, y si no me demuestra se va a retractar, se va a retractar. De mi parte no, se va a retractar. Usted es una farsante. Demuéstreme. Si no me demuestra, si no me demuestra se va del Senado, se va del Senado”, insistió Monreal, mientras Lilly Téllez se mantenía frente a él.

“Se va del Senado, se va del Senado. Demuéstremelo. Es muy fácil decir narco. Demuéstremelo. Usted es una farsante. Usted es una hipócrita y farsante. No voy a permitir, si muchos le permiten, yo no, yo no. Y me va a demostrar que soy un narco”, insistió Monreal, mientras su compañera Margarita Valdéz fue hasta la tribuna a tratar de calmarlo.

La presidenta del Senado le insistió a Monreal que no cayera en provocaciones. Su tiempo terminó, Téllez regresó a su lugar y Monreal solo pudo decir que Morena respalda en su totalidad la reforma presidencial."Se los está llevando la chingada": Mayuli Martínez

"Se los está llevando la chingada": Mayuli Martínez

El ambiente se crispó aún más con la intervención de Mayuli Martínez (PAN), quien aumentó la intensidad de su discurso mencionando a políticos de Morena señalados de nexos delictivos:

Puedo seguir mostrando la lista de narcopolíticos que están vinculados con el crimen organizado. Y sí están las pruebas, aquí se los han puesto a ustedes públicamente, por eso se los está llevando la chingada en México a su partido".

“Les está llevando la chingada a su partido, por eso quieren sacar a la Presidenta a las elecciones para poder ayudar a sus candidatos. Ese es el trasfondo. No es revocación, es reelección lo que ustedes buscan”, aseguró.El triunfo del PT y el freno a la revocación

Mientras la tribuna ardía, en los escaños de Morena se negociaba a contrarreloj. Tras el anuncio de Alberto Anaya (PT) de que no respaldarían los cambios a la revocación de mandato, Ignacio Mier buscó una salida técnica.

Alberto Anaya anunció que no irían por la revocación. Senado

Finalmente, el procedimiento se definió: el PT presentó una reserva al artículo 35 para excluir los cambios a las reglas de la revocación de mandato del Plan B. Fue la única reserva aceptada, concretando el triunfo petista de impedir que la revocación coincidiera con las elecciones federales.

“¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo!”, gritó la oposición cuando el voto unánime del pleno, a mano alzada, rechazó la propuesta presidencial.