Vuelca pipa con combustible en carretera de Tlaxcala

Un autotanque de pipa cargada con 32 mil litros de combustible volcó en la México -Veracruz a la altura de la conocida "Curva de Atlax", en la comunidad de Santa María Texcalac en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

De acuerdo con las leyendas visibles en el tanque cilíndrico de la unidad, perteneciente a la empresa Enerpol y con una capacidad de 32,000 litros, el autotanque transportaba combustible, lo que encendió las alertas de las autoridades por el riesgo latente en la zona, ubicada en las inmediaciones del deshuesadero conocido como "El Pelón".

El hecho fue reportado al número de emergencia 911, ante el riesgo que esto representaba para todos en la zona.

La policía municipal de Apizaco fueron los primeros respondientes para realizar labores de abanderamiento en la zona y suspender la circulación.

Al lugar arribaron personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil para evaluar los riesgos y coordinar las acciones preventivas, sumándose al apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para descartar fugas de combustible

Las corporaciones continúan laborando en el lugar para realizar las maniobras de retiro de la unidad siniestrada y restablecer la circulación de manera paulatina.