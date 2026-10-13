Van por célula criminal en Morelos: Fiscalía alista 10 órdenes de captura por secuestro de agentes

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que no habrá impunidad en Morelos y se habrá de ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de quienes secuestraron y torturaron a los elementos de la Fiscalía de Morelos, para obligar a soltar a un José David "N" alias El Güero del GYM, jefe de la organización criminal Pueblos Unidos.

Blumenkron Escobar indicó: "No habrá impunidad en estos hechos. Lo que sucedió el día de ayer (lunes) en Totolapan con la retención de nuestros compañeros, el que se haya por esa negociación dejado en libertad por un acuerdo ministerial al objetivo que se había detenido y que esto sucedió en esas horas que mencionan, obviamente no quedará impune".

Tras los hechos registrados, el fiscal de Delitos de Alto Impacto, Luis Flores, precisó que se han solicitado 10 órdenes de aprehensión en contra de quienes intervinieron en el secuestro de tres elementos de la Fiscalía Oriente de Morelos, las cuales están sustentadas en la hipótesis de que dichas personas participaron en Secuestro Agravado, tortura y lesiones contra elementos de la Fiscalía, además de las acusaciones por posesión de drogas que originó la detención de El Güero.

El Fiscal de Delitos de Alto Impacto, Luis Flores, agregó: "Si bien el sigilo de la investigación se impone, sí contestarte que al menos son 10 personas las que estaríamos investigando por el delito de secuestro de los tres compañeros ocurrido la tarde de ayer; entre ellos está José David, desde luego. Es el delito de secuestro agravado".

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, indicó que se ha instruido la investigación contra las unidades del servicio público de pasajeros que intervinieron en los bloqueos.

Maldonado Ceballos insistió: "Efectivamente se ha solicitado a la Coordinación General de Movilidad y Transporte, se lleva a cabo una verificación de los actos suscitados y en caso de que resulte una responsabilidad, haga del conocimiento a las autoridades para que se inicien las investigaciones conforme a derecho corresponda".

En la rueda de prensa también estuvo presente el Secretario de Seguridad de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, quien confirmó que los siguientes operativos tendrán como objetivo la detención de los jefes de dicha banda criminal.

Por la tarde se registraron tres ataques contra la ruta 13B que corre de Cuautla a Oaxtepec, la cual participó en los bloqueos de Tlayacapan, en ese punto se quemó una moto y se realizaron disparos al aire. Este martes, dos de ellas fueron interceptadas en la ciudad de Cuautla y sus pasajeros obligados a bajar, para incendiarlas.