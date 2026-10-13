Ministra Yasmín Esquivel en defensa de la autonomía universitaria

La ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió la autonomía universitaria, e incluso se opuso a la posibilidad de sanciones en contra del rector de la UNAM y directores de las facultades de la Máxima Casa de Estudios, en caso de que en sus instalaciones se vendan “productos chatarra”.

En la sesión de este martes, en la que por unanimidad de avaló la reforma promovida por las secretarías de Educación (SEP) y de Salud (SS), para prohibir la venta de “comida chatarra”, incluso en universidades, la ministra Esquivel Mossa fue la única en pronunciarse por el respeto a la autonomía de esas instituciones.

Rechazó la posibilidad de multas o incluso arrestos en contra de las autoridades de la UNAM, u otras instituciones, en caso de no cumplir con la norma aprobada.

En su intervención planteó que las autoridades universitarias son las únicas que pueden darse a sí mismas sus reglas y normas para la comunidad de alumnos, profesores y trabajadores.

Esquivel Mossa destacó que, en el caso de la UNAM, ya tiene sus propios lineamientos de acuerdo con el grado que cursan sus alumnos de bachillerato, los cuales ya se establecieron y publicaron en la Gaceta.

La ministra destacó la importancia respetar el autogobierno del que gozan las instituciones universitarias y del libre desarrollo de la personalidad de sus alumnos mayores de edad.