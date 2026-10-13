SCJN avala prohibición de comida chatarra en escuelas; SEP celebra fallo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la legalidad de los Lineamientos de Vida Saludable impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo que ratificó la prohibición para vender y promover comida chatarra en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desde educación inicial hasta superior.

Al resolver los amparos en revisión 127/2026, 183/2026 y 91/2026, la Primera Sala del máximo tribunal determinó que la normativa se apega a las atribuciones de la SEP para regular la preparación, distribución y expendio de alimentos en las escuelas bajo estrictos criterios nutrimentales. Desde la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia hizo frente y defendió la validez legal ante un total de 139 recursos de impugnación promovidos por particulares.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, celebró la determinación judicial al señalar que se fortalece la creación de entornos escolares saludables sobre cualquier interés económico. “La resolución refrenda el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, afirmó el funcionario federal.

Asimismo, el secretario de Educación Pública destacó que el fallo representa un avance sustancial para consolidar planteles que favorezcan el bienestar integral de la comunidad estudiantil. La dependencia ratificó que continuará aplicando medidas operativas para garantizar que las escuelas del país permanezcan libres de alimentos procesados y bebidas azucaradas.