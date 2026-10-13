Matan a joven originaria de Tabasco en Nuevo León

Cinthia Cristhel Guzmán, originaria de Teapa, Tabasco, fue la joven de 22 años de edad que fue asesinada el pasado viernes en un domicilio de la colonia Valle de Lincoln, en García, Nuevo León.

Su pareja sentimental, Maudiel, de 28 años, figura como el principal sospechoso del crimen por lo que se encuentra a disposición de las autoridades, de acuerdo a ABC Noticias.

Familiares y amigos de Cinthia han reaccionado consternados por la noticia en redes sociales.

Al mismo tiempo solicitaron apoyo para cubrir los gastos que arrojen los trámites correspondientes.

Además, esperan que este apoyo económico sea benéfico para cubrir con los gastos hospitalarios de la madre y la hermana de Cinthia, quienes resultaron lesionadas y que actualmente siguen hospitalizadas.

“La familia sufrió una gran tragedia, ya que dos de ellas todavía siguen hospitalizadas, delicadas de salud, y están buscando la manera de trasladar a Cristhel Guzmán para ser sepultada aquí en Tabasco”, indicó la amiga de la víctima.

Pareja de Cinthia fue vinculado a proceso

Después de ser detenido por las autoridades, Maudiel “N” fue vinculado a proceso por el asesinato de su pareja y provocar lesiones graves a la madre y hermana de la víctima.

El joven enfrenta cargos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, por lo que fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado como medida cautelar.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Maudiel habría discutido con su pareja, Cinthia, luego de que ella le manifestara su intención de terminar la relación.