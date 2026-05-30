Circulan deepfakes en escuela; padres de familia exigen sanciones

Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 1, de este puerto, denunciaron que al menos cuarenta alumnas menores de edad fueron víctimas de violencia digital mediante la creación y difusión de deepfakes de contenido sexual, elaborados por estudiantes varones que manipularon fotografías de sus compañeras para colocarlas en cuerpos desnudos y distribuirlas en redes y grupos de mensajería.

La comunidad escolar acusó a la directiva de minimizar el caso durante meses, pese a los reportes reiterados, lo que derivó en una protesta frente al plantel y en la intervención del DIF Municipal y de la Fiscalía especializada en Responsabilidades Juveniles.

Las familias advirtieron que la difusión de estas imágenes constituye pornografía infantil y exigieron sanciones ejemplares, así como protocolos de prevención y atención ante la creciente violencia digital en escuelas del estado.

De acuerdo con los testimonios recabados, la elaboración de imágenes falsas en las que los rostros de las menores fueron colocados sobre cuerpos desnudos mediante herramientas de inteligencia artificial, comenzaron a circular en diferentes plataformas, lo que amplificó el daño y expuso a las víctimas a un entorno de revictimización dentro y fuera del plantel.

Las madres señalaron que este es un tipo de violencia digital que ya es clasificado como pornografía infantil cuando involucra a personas menores de edad. Las imágenes circularon en grupos de mensajería y redes sociales, lo que amplificó el daño y expuso a las víctimas a un entorno de revictimización dentro y fuera del plantel.

Aunque la dirección del plantel intentó minimizar la gravedad del caso pese a que madres de familia habían solicitado intervención desde inicios del ciclo escolar, el reclamo que comenzó a ser más severo y con manifestación, provocó la intervención de las autoridades del DIF y de la Fiscalía Especializada en Responsabilidades Juveniles, para llevar a cabo las investigaciones.

Los padres señalan a tres jóvenes como los autores de estas modificaciones digitales, quienes ya fueron separados del plantel, pero lo alarmante es que una vez que son subidas a las plataformas, “difícilmente pueden ser eliminadas y están expuestas”, dijeron.