Se registra Yankel Benítez por candidatura del PAN en Morelia

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, confirmó que se registró en el proceso interno del PAN para buscar la candidatura a la presidencia municipal en 2027.

El funcionario afirmó que su decisión responde a los resultados obtenidos durante la actual administración, encabezada por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

“Morelia no está para experimentar ni para improvisaciones; aquí hay muchos resultados, vengo a defenderlos y darle continuidad”, expresó.

Sobre la contienda interna, el funcionario sostuvo que la participación de otros perfiles fortalece el proceso panista.

“La competencia nos fortalece, no creo que exista algo mejor que la participación”, señaló.

Yankel Benítez Silva informó que no se afilió al PAN, al sostener que no es requisito para participar en el proceso interno abierto por el partido.

“Creo que los morelianos no se fijan en colores ni credenciales, sino en quién ha dado resultados, y eso lo he hecho a lo largo de los años”, dijo.

El aspirante también lanzó críticas contra Morena, al advertir que un eventual triunfo de ese partido implicaría un retroceso para Morelia.

“Me preocupa que Morelia retrocediera. Ellos han demostrado que son improvisados y capaces de dañar a Morelia como ya lo hicieron cuando tuvieron oportunidad, y eso a los morelianos no se les olvida”, afirmó.

Respecto a una eventual solicitud de licencia a su cargo, Benítez Silva aseguró que actuará conforme a la legislación vigente.

“Cuando la ley lo marque, así de claro; hay una línea que no se debe cruzar: el trabajo institucional es una cosa y el proceso político es otra”, concluyó.