‘La vivienda debe ser un derecho’; Sheinbaum entrega casas en Reynosa

En Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer la entrega de 44 viviendas del desarrollo Florencia a derechohabientes del Infonavit, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Este evento es algo muy hermoso, podemos darle certeza a las familias mexicanas de que pueden tener un patrimonio propio para ellos y para sus hijos. La verdad es que antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho. No un negocio, no una mercancía, no un privilegio”, celebró la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que el deber de la Cuarta Transformación es la lucha por la justicia social y destacó que el programa Vivienda para el Bienestar es muestra de ello, ya que se entregan viviendas dignas a precios accesibles para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos.

Comentó que se reestructuraron 4.8 millones de créditos con deudas impagables que se otorgaron en las pasadas administraciones antes de la Cuarta Transformación.

Seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la Cuarta Transformación: justicia y bienestar, por eso son viviendas para el bienestar, por eso los Programas para el Bienestar”, agregó.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Tamaulipas, la meta sexenal es superar las 84 mil viviendas: 60 mil viviendas del Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y más de 4 mil del Fondo de la Vivienda.

DEFIENDEN SOBERANÍA

Desde Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum rebatió ayer nuevamente las recientes advertencias de su homólogo Donald Trump sobre posibles ataques estadunidenses a cárteles en “cualquier lugar”, incluyendo México.

México siempre va ser un país libre, independiente y soberano”, apuntó Sheinbaum durante su gira por la frontera.

Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La Presidenta tiene claros sus principios: nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos, seguimos luchando por justicia social por hacer realidad el bienestar”.

La mandataria ha insistido en que la relación siempre se mantendrá con cooperación mutua.

PINTAN DE VIOLETA DREN PLUVIAL

En Querétaro, la aparición de agua con una intensa tonalidad morada en el dren pluvial de Santa Rosa Jáuregui generó preocupación entre habitantes de la zona, luego de que circularan imágenes en redes sociales que evidenciaban la inusual coloración.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) informó que el color morado del agua fue ocasionado por el vertido irregular de pintura realizado de manera clandestina por una empresa particular, hecho que ya es investigado por las autoridades ambientales. El titular de la Sedesu, Marco Antonio del Prete, explicó que el desecho provocó la tonalidad violeta.

La Sedatu informó que se detectó que vertieron ilegalmente color morado al agua del dren de Santa Rosa Jáuregui. Foto: Emmanuel Rincón

Emmanuel Rincón

VIGILAN CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD EN BC

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, supervisaron en Tijuana, la segunda etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya cuenta con una matrícula activa de mil 125 estudiantes, así como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290.

El encargado de la política educativa del país, destacó que estos nuevos centros escolares beneficiarán a más de cuatro mil 100 jóvenes de bachillerato y educación superior de la entidad.

Delgado indicó que el crecimiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos representa una inversión de 433.95 millones de pesos, para construir aulas adicionales, laboratorios de vanguardia, biblioteca especializada, cafetería y canchas deportivas de usos múltiples.

Explicó que esta institución contará con 11 carreras en diferentes campos de conocimiento como: Ingeniería y Tecnología, Administración, Negocios y Finanzas, Derecho, Seguridad y Justicia, Humanidades, Comunicación y Cultura, Ciencia Sociales y Relaciones Internacionales.

Ernesto Méndez

