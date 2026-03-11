Cuidan a sus padres e hijos 60% de mujeres; siempre al pendiente

Mujeres cuidan a hijos y padres al mismo tiempo; 6 de cada 10 dicen que nunca dejan de estar pendientes.

En México, millones de mujeres no sólo cuidan a sus hijos, sino también a sus padres envejecidos, mientras cargan con una responsabilidad mental permanente que no termina ni siquiera cuando no están presentes.

Una encuesta presentada este martes por investigadoras de la Universidad Iberoamericana reveló que la carga mental del trabajo de cuidados no remunerado recae de manera desproporcionada en las mujeres y tiene efectos directos en su bienestar emocional, su salud mental y sus oportunidades laborales.

El estudio, realizado mediante 680 entrevistas telefónicas en todo el país entre noviembre y diciembre de 2025, representa a cerca de 63 millones de personas que realizan labores de cuidado en México. Los resultados muestran que las mujeres asumen no sólo las tareas materiales del cuidado, sino también la responsabilidad de planificar, anticipar y supervisar permanentemente el bienestar de quienes dependen de ellas.

De acuerdo con la encuesta, el 59.6% de las mujeres cuidadoras afirma que necesita estar al tanto de todo lo que ocurre con las personas a su cargo, incluso cuando no está físicamente presente, lo que refleja una carga mental constante sin horarios ni espacios definidos. Además, el 45.9% de las mujeres dice sentirse la única responsable del bienestar de las personas que cuida, frente al 28.7% de los hombres.

La investigación también identificó que muchas mujeres enfrentan una doble responsabilidad generacional. Los adultos mayores de 60 años aparecen como el grupo que con mayor frecuencia recibe cuidados, seguidos por niñas y niños de entre 0 y 2 años, lo que muestra cómo una parte importante de las mujeres atiende simultáneamente a dos generaciones dentro de la misma familia.

A esta carga se suma una red de apoyo más limitada: mientras el 34.4% de los hombres cuidadores señala a su pareja como fuente de apoyo, sólo el 23% de las mujeres reporta lo mismo; además, ellas mencionan con mayor frecuencia no contar con nadie que las ayude.

En el plano emocional, el 38% de las mujeres reporta terminar el día con la mente saturada, casi el doble que los hombres, entre quienes la cifra es del 20%. Asimismo, el 15.6% de las mujeres señala que el trabajo de cuidados afecta con frecuencia su bienestar emocional o su salud mental, frente al 7% de los hombres.

Las investigadoras señalaron que, aunque el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ya ha sido medido en México, la dimensión mental y emocional del cuidado sigue siendo prácticamente invisible en las estadísticas oficiales.

Según datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, el trabajo no remunerado en los hogares aportó en 2022 8.3 billones de pesos a la economía mexicana, lo que equivale al 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB). El estudio busca visibilizar esta dimensión para que pueda incorporarse en el diseño de políticas públicas y en la discusión de una futura legislación sobre el sistema de cuidados en México.

45.9 por ciento de mujeres que se sienten las únicas responsables del bienestar de sus seres queridos (frente al 28.7% de los hombres).

38 por ciento reporta terminar el día con la mente saturada (casi el doble que los hombres, que registran un 20%).

15.6 por ciento indica que el cuidado afecta frecuentemente su salud mental y emocional.

26.3 por ciento del PIB es el valor del trabajo no remunerado en los hogares (equivalente a 8.3 billones de pesos).