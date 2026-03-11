CCH impulsará aprendizaje híbrido y mayor uso de asignaturas en línea

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM buscará fortalecer y actualizar su modelo educativo mediante el desarrollo de entornos de aprendizaje híbrido y un mayor aprovechamiento de asignaturas en línea.

La directora general del CCH, María Patricia García Pavón, señaló que uno de los retos del subsistema de bachillerato será reforzar los cursos ordinarios y avanzar hacia modalidades de enseñanza que combinen actividades presenciales y herramientas digitales.

Indicó que el modelo educativo impulsado por Pablo González Casanova continúa vigente, aunque en constante transformación para responder a los cambios sociales y educativos, así como a la necesidad de formar estudiantes con una preparación académica sólida y compromiso con su entorno.

Explicó que el avance del CCH no depende únicamente de iniciativas individuales, sino de la capacidad de su comunidad para trabajar de manera coordinada, con una visión compartida y un mayor compromiso con los principios universitarios.

La académica afirmó que su gestión buscará fortalecer el trabajo conjunto entre los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y Sur, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El CCH busca blindar su modelo contra el rezago académico y responder a las exigencias de una generación de alumnos nativos digitales.

AGILIZAN EDUCACIÓN TÉCNICA

Estudiantes de educación media superior podrán continuar sus estudios entre distintos subsistemas tecnológicos, gracias a un acuerdo de libre tránsito académico firmado entre la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que este convenio permitirá que las y los estudiantes construyan trayectorias educativas continuas, lo que facilitará el paso entre instituciones y ampliará sus oportunidades de formación.

–Laura Toribio

CERTIFICARÁN A EDUCADORES

Más de 62 mil educadoras y educadores comunitarios que brindan atención en zonas de alta y muy alta marginación del país podrán certificar su formación a través de un diplomado con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La iniciativa es impulsada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en coordinación con la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), como parte de las acciones para fortalecer la formación continua de quienes atienden servicios educativos en las comunidades con mayores rezagos.

-Laura Toribio

