Cae mujer ligada a feminicidio de la regidora Blanca Esthela Álvarez

Fue capturada una mujer presuntamente involucrada en el feminicidio de la regidora Blanca Esthela Álvarez, del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco. La detenida responde al nombre de Blanca Lorena “N”.

De acuerdo con las investigaciones, la regidora fue localizada sin vida el pasado 13 de febrero al interior de su camioneta, en una brecha del municipio de Teocuitatlán de Corona.

Los dictámenes forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación, por lo que de inmediato la Fiscalía del Estado comenzó las investigaciones. Estas arrojaron la presunta participación de Blanca Lorena “N”, pues se presume que se reunió con la víctima antes de que se perdiera contacto con ella.

La mujer fue detenida en calles de la colonia El Charco, en el municipio de Mazamitla, para ser puesta a disposición del juzgado y continuar con el proceso legal.

La detención de Blanca Lorena “N” representa el primer avance sustancial de la Fiscalía del Estado en un proceso que busca esclarecer si el móvil del crimen responde a conflictos personales o a su labor dentro del cabildo municipal.

EL MENCHO SE NEGÓ A ENTREGARSE Y DISPARÓ

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que en el operativo de su captura, se le pidió a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, entregarse, pero abrió fuego contra los elementos de las Fuerzas Armadas.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Defensa Nacional enfatizó que el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era un perfil con alto armamento y una escolta que no permitió su captura con vida.

Fueron dos fases, una de las cabañas, ahí fallece un oficial de uno de tropa, y después ya en el bosque, en donde se encontraba El Mencho con otras dos escoltas, rodeados, se le conminó a entregarse.

Él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta a esta ley. Ahí es herido, el personal de sanidad le brinda los primeros auxilios a los tres elementos y también a otros dos de nosotros, y son trasladados en helicóptero”, relató.

El funcionario federal enfatizó que cuando los elementos sitiaron a El Mencho se le pidió entregarse, antes de abrir fuego en su contra.

—“¿Por qué no se capturó vivo?”, se le insistió.

“Se intentó, pero si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Por las características propias de este delincuente es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaba mucho armamento, también se explicó aquí”, remarcó.

Ricardo Trevilla Trejo sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo la necropsia de ley y los peritajes para dar certeza del procedimiento de la Defensa Nacional y de la identidad del capo.

-Ximena Mejía

cva*