Queda libre ex funcionaria de Tlaxcala acusada de atropellar y matar a 2 jóvenes

Queda libre para llevar su proceso fuera de prisión Karla Isabel N., ex funcionaría del gobierno de Tlaxcala que mató a dos jóvenes, el 19 de mayo del 2025, cuando se pasó un alto y les corto la circulación de manera abrupta a Carlos Abdiel y Carlos Manuel quienes viajaba en motoneta, tal y como se observa en un vídeo de una cámara de seguridad.

Reproducir Karla Isabel N., ex funcionaría del gobierno de Tlaxcala que mató a dos jóvenes, el 19 de mayo del 2025,

Fue la Juez Federal, Stefany Pérez Bustamante, quien fue elegida en las pasadas elecciones del poder judicial, la que ordenó reclasificar el delito de doloso a culposo, lo que le permitió a la ex funcionaria del C5i obtener su libertad este 25 de mayo del 2026.

+Familiares de las víctimas temen impunidad en el caso

Para los familiares de las víctimas este cambio es indignante, pues aseguran que no hay justicia para sus hijos, además reprocharon a la Juez Federal, la decisión, pues aseguran que desconoce el caso.

Recordaron que el día de los hechos, la imputada Karla Isabel N, no fue detenida por los elementos de la Guardia Nacional, luego se sustrajo de las autoridades y se fue a Morelos en donde un mes después fue detenida.

Reproducir Ambulancias y personal médico auxilian a dos jóvenes que fueron atropellados por una ex funcionaria del gobierno de Tlaxcala.

Ahora el mayor temor de los familiares de las víctimas es que vuelva a huir y la justicia para sus hijos nunca llegué.

*mcam