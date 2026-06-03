Morelos envuelto en el crimen 

Los enfrentamientos en el estado de Morelos encabezado por Margarita González Saravia, se deben principalmente a la presencia y tolerancia de grupos del crimen organizado en la entidad.

Existe una seria disputa entre 11 organizaciones criminales, entre ellas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

Pero también destacan grupos como La Unión Tepito, Los Tlacos, Los Linos, Los Mayas, La Empresa, Los Aparicio y Los Rojos.

Lo peor para los morelenses es que la confrontación entre esas organizaciones ha profundizado la crisis de violencia en la entidad que gobierna la morenista González Saravia.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril de 2026, Morelos era la tercera entidad con más homicidios.

Es un territorio clave para sus operaciones debido a que al ubicarse en el centro del país es un corredor natural entre el Pacífico, el centro y el sur del país.

Aquí, las organizaciones se disputan actividades como narcomenudeo, extorsión a negocios y secuestro.

Desafortunadamente, el estado gobernado por Margarita González Saravia, no solo tiene detrás la actividad del crimen, sino también está la corrupción desde la autoridad, la cual permite operar.