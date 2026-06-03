¿Qué exportaciones de México a EU quedarán exentas de arancel de 10%?; Economía responde

No en la mayoría de los casos. El Gobierno de México informó que alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos quedarían exentas de la propuesta arancelaria anunciada por Washington en el marco de una investigación relacionada con trabajo forzoso.

La aclaración fue realizada por la Secretaría de Economía tras una ronda de consultas con la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de que la autoridad estadounidense propusiera imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones provenientes de México y otras economías investigadas bajo la denominada Sección 301 de su legislación comercial.

De acuerdo con la dependencia mexicana, los productos que cumplen con las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no serían alcanzados por la medida.

El comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC —alrededor de 85% del volumen de nuestras exportaciones— se encuentra exento de la medida”, informó la Secretaría de Economía.

¿Qué productos quedarían protegidos?

La exención cubre la mayor parte del intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Además de los bienes que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, el Gobierno mexicano indicó que tampoco se verían afectados los productos incluidos en las disposiciones conocidas como Sección 232, categoría que abarca sectores estratégicos como:

Automóviles

Acero

Aluminio

Estos sectores representan una parte fundamental de las exportaciones manufactureras mexicanas hacia el mercado estadounidense.

¿Por qué Estados Unidos propuso nuevos aranceles?

La iniciativa surge de una investigación realizada por la USTR, que concluyó preliminarmente que 60 economías, entre ellas México, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, no han aplicado de manera suficientemente efectiva mecanismos para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso en terceros países.

Como resultado, Washington propuso un arancel adicional del 10% para México y otras 13 economías, mientras que para 46 países restantes planteó un gravamen de 12.5%.

Sin embargo, la propuesta todavía no entra en vigor.

Estados Unidos abrió un periodo de consultas de 45 días durante el cual gobiernos, empresas y organismos podrán presentar argumentos y evidencia antes de que se adopte una decisión definitiva.

¿Qué pasará con el 15% restante de las exportaciones?

Ese segmento del comercio bilateral es el que continúa bajo análisis.

La Secretaría de Economía informó que sostendrá conversaciones formales con la USTR durante las próximas semanas para exponer las acciones emprendidas por México contra el trabajo forzoso y buscar que los productos aún sujetos a revisión también queden excluidos de cualquier medida arancelaria.

Las negociaciones formarán parte de los trabajos bilaterales que encabezará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación del Gobierno mexicano.

La administración federal considera que existen argumentos suficientes para que la propuesta estadounidense sea modificada antes de cualquier implementación.

Estrategia comercial de Washington

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Economía, la investigación impulsada por la USTR forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno estadounidense para sustituir otros mecanismos arancelarios que han enfrentado obstáculos legales.

Entre ellos se encuentran algunas medidas aplicadas previamente bajo facultades de emergencia económica y otras disposiciones temporales que enfrentaron impugnaciones judiciales o están próximas a expirar.

La nueva investigación bajo la Sección 301 busca establecer un marco comercial distinto para mantener presión sobre cadenas de suministro consideradas sensibles por Washington.

Lo que significa para México

La aclaración obtenida por el Gobierno mexicano representa un alivio para el sector exportador, ya que evita afectaciones inmediatas sobre la mayor parte del comercio bilateral.

Estados Unidos es el principal socio comercial de México y destino de más del 80% de las exportaciones nacionales.

Una aplicación generalizada del arancel habría impactado sectores clave de la industria manufacturera, automotriz y de exportación.

La exención anunciada permite mantener protegida la inmensa mayoría de los flujos comerciales cubiertos por el T-MEC, al menos durante esta fase del proceso.