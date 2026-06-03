En 2026 se destinan 70 mil mdp para la conservación de carreteras federales

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su administración impulsa una estrategia de obras comunitarias e infraestructura carretera que este año contempla una inversión de 70 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo dado a conocer desde Palacio Nacional, dicho presupuesto será destinado a la conservación de carreteras federales libres de peaje, autopistas de cuota, caminos rurales y artesanales en todo el país.

Aunado a lo anterior, la mandataria señaló que uno de los ejes principales de esta inversión es el mejoramiento de los caminos rurales y artesanales, donde se incorporan nuevas tecnologías y materiales que permitirán una mayor durabilidad de las obras.

Además de la repavimentación y el bacheo, estamos fortaleciendo caminos rurales y artesanales con materiales que hacen que duren mucho más tiempo. También continúan las nuevas carreteras, puentes, escuelas y hospitales”, afirmó.

El Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026 cuenta con una inversión de 50 mil millones de pesos. Presidencia

Gobierno mantiene en marcha 3 mil 42 licitaciones

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que el gobierno federal mantiene en marcha 3 mil 42 licitaciones de infraestructura, de las cuales mil 703 ya fueron adjudicadas por más de 68 mil millones de pesos.

El funcionario recordó que el Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026 cuenta con una inversión de 50 mil millones de pesos para intervenir 18 mil kilómetros de vías, lo que permitirá generar alrededor de 100 mil empleos en todo el país.

Entre los avances reportados destacan:

Región noroeste: inversión de 8 mil 659 mdp para 3 mil 170 km.

Región noroeste: inversión de 8 mil 659 mdp para 3 mil 170 km. Región noreste: 7 mil 113 mdp para 2 mil 110 km.

Centro-occidente: 7 mil 300 mdp para 2 mil 444 km.

Región centro: 7 mil 243 mdp para mil 998 km.

Sur-sureste: 10 mil 873 mdp para 3 mil 140 km.

La SICT también informó que ya se han intervenido cerca de 4 mil kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje, mediante 20 trenes de repavimentación, mientras que el programa MegaBachetón opera con 239 cuadrillas, más de mil 400 trabajadores y casi mil 900 máquinas.

En cuanto a las autopistas administradas por CAPUFE, este año se realizan trabajos de repavimentación y bacheo en 4 mil 37 kilómetros, además del mantenimiento de 129 plazas de cobro y 22 puentes.

Sheinbaum resaltó además la importancia de los 888 kilómetros de caminos artesanales, que beneficiarán a más de 327 mil habitantes, con una inversión anual cercana a 6 mil millones de pesos entre 2027 y 2030.