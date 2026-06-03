¡Carambola en Tlaxcala! Tráiler choca contra 5 vehículos en Tizatlán

Un aparatoso accidente múltiple paralizó la vialidad en la carretera Apizaco-Tlaxcala, con dirección a la capital del estado, luego de que un tráiler perdiera el control y embistiera a por lo menos cinco vehículos a la altura de la comunidad de Tizatlán.

A pesar de lo aparatoso del siniestro y de los cuantiosos daños materiales registrados, las autoridades confirmaron que no hubo pérdidas humanas ni lesionados de gravedad, por lo que todo quedó en un susto para los conductores y pasajeros.

La unidad de carga que presuntamente perdió los frenos terminó incrustada contra el costado de un microbús de la empresa ATAH. Al fondo de la escena se aprecia la camioneta de carga que volcó. Miriam Bueno

¿Qué provocó la carambola en Tizatlán?

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar de los hechos, el conductor de la unidad de carga pesada no logró frenar a tiempo. La falta de pericia y la inercia del vehículo provocaron que se impactara directamente contra una fila de automóviles y unidades de transporte de pasajeros que circulaban por la vía.

El impacto fue de tal magnitud que una de las camionetas afectadas, la cual transportaba una caja seca, terminó volcada sobre la cinta asfáltica, bloqueando parcialmente la carretera.

Un automóvil blanco resultó con el frente completamente destrozado al ser proyectado hacia la cuneta durante la carambola provocada por la pesada unidad. Miriam Bueno

Vehículos involucrados en el choque múltiple

El saldo de unidades afectadas por este choque por alcance incluye tanto transporte privado como público y de personal:

Tres autos compactos particulares.

particulares. Una camioneta tipo pick-up .

. Una camioneta con caja seca (volcada tras el impacto).

(volcada tras el impacto). Un microbús de la empresa de transporte público ATAH .

. Una unidad destinada al transporte de personal de una empresa privada.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, paramédicos y cuerpos de rescate arribaron rápidamente al lugar para valorar a los tripulantes.

Pasajeros en crisis nerviosa tras accidente en Tlaxcala Miriam Bueno

Afortunadamente, el cuerpo médico determinó que no se registraron heridos de gravedad. Las atenciones brindadas en el sitio fueron, en su mayoría, por crisis nerviosas y lesiones leves que no requirieron traslados hospitalarios de urgencia.

Elementos de la Guardia Nacional (División Carreteras) acudieron al tramo afectado para abanderar la zona, evitar un segundo accidente y agilizar el tránsito vehicular.

Las autoridades federales tomaron conocimiento del hecho para realizar el peritaje correspondiente. Tras concluir las diligencias en el punto, ordenaron el retiro de las unidades siniestradas con el apoyo de grúas y procederán a fincar las responsabilidades legales pertinentes sobre el conductor del tráiler causante del accidente.