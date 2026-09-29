Vinculan a proceso a “El Quetu”, expresidente municipal de Juchitán

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), obtuvo la vinculación a proceso para Miguel “N”, alias "El Quetu", expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a Alberto P.L., alias "La Parka", por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de ambos imputados en los hechos que se les atribuyen. Con base en ello, el juez determinó su vinculación a proceso y, asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Miguel “N” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, en tanto que Alberto, en el Cefereso, de Perote, Veracruz, mientras se desarrolla el procedimiento penal.

La detención de ambas personas se realizó el 23 de septiembre de 2026 mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía de Oaxaca y grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con la participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia criminal desarrollados por la FGEO, existen líneas de investigación sobre la posible participación de M.S.A. en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, así como sobre sus presuntos vínculos con integrantes de "Los Cromos". Las primeras indagatorias establecen que, desde su posición como actor político y social, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización.

Las investigaciones identifican a "Los Cromos" como una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que se atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

Jefe de bomberos al frente de Juchitán no pertenece a ningún partido

Por Joseph Na’a

Francisco Vásquez Jiménez, bombero y comunicador conocido en la localidad como “Paco Vásquez”, asumió como comisionado municipal temporal después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano y de la desaparición de poderes del Ayuntamiento.

El relevo fue abordado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. La mandataria explicó que la designación de Vásquez surgió de una consulta ciudadana.

Hubo una consulta, quien quedó fue el jefe de Bomberos, Francisco Vásquez, que no pertenece a ningún partido político y es muy reconocido en la comunidad”.

La presidenta añadió que las primeras palabras del nuevo encargado de la administración municipal fueron un llamado a la unidad y a la participación de los distintos sectores de Juchitán.