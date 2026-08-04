Vinculan a proceso a mujer que indujo al asesinato de su expareja en Querétaro

Una mujer identificada como Verónica “N” fue vinculada a proceso en Querétaro en tres causas penales distintas por su probable participación en delitos de violencia familiar y homicidio calificado, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones judiciales.

De acuerdo con información del caso, una de las investigaciones está relacionada con presuntos actos de violencia psicológica y física cometidos contra un integrante de su entorno familiar.

En un segundo expediente, la imputada enfrenta cargos por su probable intervención como partícipe inductora en el asesinato de su expareja sentimental, hecho que habría estado relacionado con un conflicto por la custodia del hijo que ambos tenían en común.

La tercera vinculación corresponde a otro caso de violencia familiar, en el que se le atribuye haber ejercido violencia psicológica contra otro miembro de su familia.

Las investigaciones fueron integradas por personal ministerial, agentes de investigación y especialistas en atención a víctimas, quienes reunieron los elementos presentados ante un juez para sustentar las imputaciones.

Tras las audiencias correspondientes, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Verónica “N” en los tres expedientes.

En uno de ellos se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras avanzan los procesos penales en su contra.