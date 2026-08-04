Presentan el Plan Integral para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira en Sinaloa

El Gobierno de México presentó de manera oficial el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.

La iniciativa busca alcanzar acuerdos definitivos que permitan dar continuidad al proyecto de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la localidad de Topolobampo.

El comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, Mauricio Rodríguez Alonso, precisó que la propuesta fue estructurada para responder directamente a las demandas históricas planteadas por las comunidades locales y el colectivo "Aquí No".

En el proyecto participan dependencias federales y estatales coordinadas por el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos. Las acciones contempladas abordan ejes ambientales, sociales y económicos orientados a la protección de la zona.

"Esencialmente, lo que estamos proponiendo nosotros son acciones en materia ambiental para cuidar las condiciones de la bahía. Primero, evaluar cómo está la bahía; segundo, un plan de restauración integral, un plan de saneamiento, y cuidado de su flora y fauna", detalló Rodríguez Alonso.

Para mitigar riesgos de operación, el plan contempla la edificación de un centro de atención inmediata y la implementación de protocolos preventivos por parte de la empresa para evitar afectaciones por eventuales fugas o derrames. Asimismo, la estrategia económica incluye apoyos y dotación de motores para el sector pesquero durante las vedas, mientras que para los agricultores se busca asegurar el suministro de insumos y reducir sus costos logísticos.

El Gobierno Federal enfatizó la disposición del pueblo Mayo-Yoreme y de la empresa para entablar este diálogo articulado. Mientras la compañía manifestó su voluntad para asumir los compromisos derivados, el colectivo socializará el plan con las comunidades antes de emitir un dictamen final.