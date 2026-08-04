Sentencian a sujeto a más de nueve años de prisión por tráfico de personas extranjeras en Coahuila

Un hombre fue sentenciado a nueve años, siete meses y seis días de prisión por el delito de tráfico de personas extranjeras en Piedras Negras, Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra Raúl “N”, detenido cuando transportaba en un vehículo Urban a 26 migrantes, quienes pretendían cruzar e manera ilegal hacia los Estados Unidos.

El fiscal federal aporto las evidencias suficientes para que en procedimiento abreviado el Juez Especializado dictara la sentencia, además le impuso una multa de seis mil Unidades de Medida de Actualización.

De acuerdo con el reporte fueron elementos de la Guardia Nacional quienes lograron la detención de Raúl “N” en la colonia Las Cumbres en Piedras Negras.

Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N” fueron condenados a 12 años de cárcel

A 12 años de prisión fueron sentenciados tres sujetos por transportar a 98 migrantes indocumentados en Saltillo, Coahuila.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los condenados son Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N”, detenidos cuando transportaban a los extranjeros en un autobús sin documentos que acreditaran su legal estancia en el país.

En audiencia de juicio oral, la dependencia federal aportó los elementos de prueba necesarios ante el juez de control, quien dictó sentencia condenatoria para Ramón “N”, Luis “N” y Erick “N” de 12 años de prisión, así como el pago de una multa de 7500 Unidades de Medida de Actualización (UMA) en los términos solicitados.