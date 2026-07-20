Pareja pasará 80 años en prisión por el secuestro de un hombre

Una sentencia condenatoria de 80 años de prisión para Eudis “N” y María Guadalupe “N” obtuvo la Fiscalía de Morelos, luego de que la autoridad judicial derivó su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, en hechos suscitados en el 2023 en el municipio de Xochitepec.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), a través del agente del Ministerio Público (MP) especializado, aportó elementos suficientes para probar que los ahora sentenciados privaron de la libertad a un hombre el 16 de abril del 2023, por quien exigieron una fuerte suma de dinero para dejarlo libre.

Sin embargo, un día después, el 17 de abril, el hombre apareció sin vida en un camino de terracería en el poblado de Alpuyeca, en Xochitepec, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento legal del cadáver.

De las investigaciones realizadas por la FIDAI, se determinó la responsabilidad de Eudis “N” y María Guadalupe “N”, por lo que el MP especializado obtuvo órdenes de aprehensión en su contra, pero, para ese entonces ya se encontraban fuera de Morelos.

Derivado del trabajo interinstitucional con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en mayo del 2023, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) detectaron que Eudis “N” y María Guadalupe “N” se escondían en el municipio de Cárdenas de aquel estado, por lo que junto con sus homólogos de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo y los aprehendieron para ser trasladados a Morelos.

Así, se inició el proceso en su contra, en donde esta representación social acreditó su responsabilidad, por lo que un Tribunal de Enjuiciamiento los halló penalmente responsables del delito de secuestro agravado, siendo sentenciados a 80 años de prisión, el pago de una multa, así como a la reparación del daño.