Vinculan a proceso a Liliana por la muerte del perrito “Rocky”

Fue a vinculada a proceso Liliana “G” luego de atropellar y arrastrar a “Rocky”, perrito de la raza Gigante de los Pirineos en el fraccionamiento Villas de San Miguel en Saltillo, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Julio Loera, informó en rueda de prensa que la mujer fue detenida el martes y fue vinculada a proceso mediante audiencia por maltratar a su propio perro de nombre “Rocky”.

Liliana “G” fue ingresada al penal femenil de Saltillo, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Manifestó que luego del deceso se concentraron en la identificación y levantamiento del cuerpo.

Además se fijaron tres meses para la investigación complementaria.

Finalmente manifestó que desde que se tuvo conocimiento del caso se está actualizando con todo el rigor de la ley.

El perrito falleció la mañana de este miércoles en la clínica veterinaria donde era atendido en Saltillo, Coahuila.

El médico veterinario Humberto Baca, que estuvo al pendiente de la evolución del perro, informó que las heridas que sufrió "Rocky" durante el arrastre fueron las que le ocasionaron la muerte.