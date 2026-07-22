Motel Nueva Castilla permanece sin resguardo policiaco a pesar de hallazgo de cuerpo 

A tan solo unos días del hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de una habitación del Motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el equipo de Imagen acudió al lugar para constatar las condiciones en las que permanece el inmueble.

El sitio prácticamente está abandonado y sin vigilancia.

Las fachadas lucen deterioradas y cubiertas por grafitis que evidencian el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

En los alrededores también es evidente que personas han logrado ingresar al inmueble. durante nuestro recorrido observamos prendas de vestir, envases de bebidas alcohólicas, basura y diversos objetos dispersos en el lugar.

A unos metros del acceso principal permanece el altar dedicado a Debanhi Escobar, mientras que, muy cerca de ese memorial, una alcantarilla permanece completamente abierta, representando incluso un riesgo para quienes llegan hasta este sitio.

La zona no se encuentra bajo resguardo policiaco alguno es la entrada principal la cual fue cubierta por concreto para evitar el acceso a curiosos, sin embargo, bueno pues hay quienes hicieron de las suyas, lograron hacer un hueco, rompiendo esta malla ingresando por aquí ahorita ya se encuentra una tabla y al momento de ingresar algunos de ellos documentaban para sus canales de Youtube, Tiktok en Instagram, o simplemente de curiosos o cometer algunos actos ilícitos en el sitio.

En uno de los accesos también llamó la atención una lápida de plástico color blanco, decorada con calaveras y acompañada de un mensaje que causó inquietud entre quienes han visitado el lugar.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, la persona localizada sin vida habría fallecido a consecuencia de un infarto.

No obstante, una fuente consultada señaló que el cuerpo presentaba la ausencia de un pie y de los genitales, sin embargo, trascendió que pudo tratarse de animales carroñeros situación que deberá ser esclarecida por las investigaciones.

Ante estos hechos, los padres de Debanhi Escobar solicitaron que el caso sea investigado a profundidad y pidieron reforzar la seguridad en el inmueble para evitar el ingreso de curiosos y creadores de contenido que puedan alterar un sitio considerado de interés para las autoridades.