Detienen a agresora de “Rocky”, perrito arrastrado por una camioneta en Coahuila

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila logró la detención de Liliana, señalada como autora material de haber arrastrado a un perro de la raza Gigante de los Pirineos en el fraccionamiento Villas de San Miguel en Saltillo.

La mujer fue puesta a disposición de un juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica.

La dependencia estatal también informó de la captura de Jorge 'N", quien fue puesto disposición del Ministerio Público local, por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.

Lo anterior luego de una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en la que se manifiesta un maltrato evidente a un ser sintiente.

Las detenciones se lograron luego de trabajos de campo, diligencias ministeriales y protocolos de investigación que permitieron esclarecer los hechos.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía Estatal habilitó la posibilidad de que médicos veterinarios externos avalados por Asociaciones de Protección Animal tuvieran acceso al expediente clínico de “Rocky” para determinar la correspondencia de las lesiones y la identidad del ser sintiente luego de que surgieran especulaciones de que el perrito no era el que estaba siendo atendido por los veterinarios y que probablemente se trataba de otro lomito.

"Se reitera que la Fiscalía General del Estado actuará en todo momento conforme al estricto apego a la ley y que será en las siguientes horas cuando se determine la situación procesal legal de los participantes en los hechos referidos", agregó.